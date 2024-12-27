Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 24 декабря 2024 года №58-НП
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Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 24 декабря 2024 года №58-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан абзацев второго, третьего и четвертого пункта 29 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 6 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с взысканием алиментов»