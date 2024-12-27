Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 24 декабря 2024 года №58-НП

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Конституционный Суд Республики Казахстан в составе Председателя Азимовой Э.А., судей Ескендирова А.К., Жакипбаева К.Т., Жатканбаевой А.Е., Кыдырбаевой А.К., Мусина К.С., Нурмуханова Б.М., Подопригоры Р.А., Сарсембаева Е.Ж. и Ударцева С.Ф., с участием представителей:

субъекта обращения Абдукадырова Д.Р. – юридического консультанта Игиликова Н.Е.,

Министерства юстиции Республики Казахстан – вице-министра Ваисова Д.М.,

Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан – директора Департамента труда и социального партнерства Набиева Д.К.,

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан – начальника Департамента координации нормотворческой деятельности Маутовой А.Т.,

Республиканской палаты частных судебных исполнителей – заместителя председателя Смагулова Г.А.,

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан Закиевой Д.К.,

рассмотрел в открытом заседании обращение о проверке на соответствие Конституции Республики Казахстан абзацев второго, третьего и четвертого пункта 29 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 6 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с взысканием алиментов» (далее – НП ВС).

Заслушав докладчика – судью Конституционного Суда Республики Казахстан Жатканбаеву А.Е. и участников заседания, изучив материалы конституционного производства, проанализировав законодательство Республики Казахстан и отдельных зарубежных стран, международный опыт, Конституционный Суд Республики Казахстан

установил:

В Конституционный Суд Республики Казахстан (далее – Конституционный Суд) поступило обращение о рассмотрении на соответствие пункту 4 статьи 3, пункту 2 статьи 13, статье 14, пункту 1 статьи 26, пункту 1 статьи 39 и подпунктам 1) и 6) пункта 3 статьи 61 Конституции Республики Казахстан (далее – Конституция, Основной Закон) абзацев второго, третьего и четвертого пункта 29 НП ВС, которые, по мнению субъекта обращения, содержат положения, ограничивающие право суда снижать размеры алиментов в связи с изменениями в материальном или семейном положении одной из сторон, как предусмотрено пунктом 1 статьи 175 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье» (далее – Кодекс).

Субъект обращения является плательщиком алиментов в отношении двух взыскателей (на одного и трех детей соответственно) и общая сумма алиментов составляет 3/4 от его дохода. В процессе рассмотрения требования о снижении размера алиментов судом были применены вышеуказанные положения НП ВС.

При проверке конституционности оспариваемых субъектом обращения положений НП ВС Конституционный Суд исходит из следующего.

1. Республика Казахстан, гарантируя в Основном Законе социальные права и их защиту, последовательно реализует свое стремление к утверждению социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Конституционное положение о признании прав и свобод человека абсолютными и неотчуждаемыми, определяющими содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов, подкрепляется нормой Конституции об осуществлении этих прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, посягательства на конституционный строй и общественную нравственность (пункт 1 статьи 1, пункты 1, 2 и 5 статьи 12 Конституции).

В связи с этим Конституционный Суд обращает внимание на нормы Конституции, предусматривающие естественные права и обязанности родителей, право каждого на использование любых, не противоречащих закону способов защиты своих прав и свобод, включая право на судебную защиту, равенство всех перед законом и судом, а также нахождение под защитой государства брака, семьи, материнства, отцовства и детства (статьи 13, 14 и 27 Конституции).

Руководствуясь указанными конституционными положениями, законодатель закрепил в Кодексе ряд норм, предусматривающих сохранение родительских прав и после прекращения брака (супружества), равенство родителей в правах и обязанностях по отношению к своим детям (статьи 14, 66, 68 и другие).

2. Согласно пункту 1 статьи 66 Кодекса ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке и размерах, установленных разделом 5 Кодекса. Источниками алиментных выплат на содержание несовершеннолетних детей являются заработная плата и (или) иные доходы (пункт 1 статьи 139 Кодекса).

Ранее Конституционный Суд отмечал, что передача части получаемого дохода родителя в качестве средств на содержание ребенка не может рассматриваться как ограничение его прав, а является естественной обязанностью родителей (нормативное постановление от 28 июня 2024 года № 46-НП).

Порядок и формы содержания детей определяются родителями самостоятельно по взаимному согласию. Отказ от уплаты задолженности по алиментам влечет за собой ее принудительное взыскание на основании решения суда (статья 138 Кодекса).

При этом в Кодексе заключение соглашения при расторжении брака о содержании своих несовершеннолетних детей, а также в установленных законом случаях совершеннолетних детей рассматривается сугубо как право родителей, а не как их обязанность. Заключение договора об алиментных обязательствах и разделе общего совместного имущества супругов перед расторжением брака значительно упрощает сам бракоразводный процесс, снижает вмешательство государства в отношения родителей применительно к их имущественным правам и обязанностям по содержанию своих детей. Такой договор служит цели наилучшего обеспечения интересов ребенка добровольно самими родителями и позволяет сохранить устойчивость их отношений, связанных с родительскими правами и обязанностями.

3. Отсутствие соглашения между родителями об уплате алиментов на несовершеннолетних детей обуславливает применение судами унифицированного долевого подхода при определении размера алиментов: на одного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка и (или) иного дохода родителей ежемесячно (пункт 1 статьи 139 Кодекса).

Согласно пункту 2 статьи 139 Кодекса размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. Указанные положения получили свое развитие в пункте 1 статьи 175 Кодекса и пункте 29 НП ВС.

Абзац второй пункта 29 НП ВС касательно разрешения требования родителя, уплачивающего алименты на несовершеннолетнего ребенка, о снижении размера алиментов указывает, что изменение материального или семейного положения родителя не является безусловным основанием для удовлетворения его иска. Такая редакция данного положения на практике вызывает неоднозначное понимание.

Вместе с тем соответствующая норма Кодекса закрепляет, что именно изменения в материальном или семейном положении сторон могут быть основанием для судебного решения об изменении размеров долей алиментных выплат.

В абзаце третьем пункта 29 НП ВС Верховный Суд Республики Казахстан (далее – Верховный Суд) разъясняет, что при осуществлении выплат по алиментам нескольким взыскателям их размер не подлежит уменьшению, если не указано о наличии изменений материального или семейного положения родителя. Тогда как оспариваемый абзац четвертый пункта 29 НП ВС указывает на возможный отказ суда в иске, поданном в целях необоснованного снижения размера алиментов, взыскиваемых на содержание детей, что соответствует соблюдению прав и свобод других лиц и направлено на пресечение попыток уклонения родителя от обязанности по уплате алиментов.

Нормативные постановления Верховного Суда являются частью действующего права, формирующей единообразную судебную практику, и должны соответствовать целям, принципам и содержанию законов. Судья обязан самостоятельно принимать решения на основе Конституции и законов с учетом всех установленных и доказанных в судебном разбирательстве фактических обстоятельств.

Таким образом, разъяснения Верховного Суда об изменении ранее установленного судом размера алиментов в целом корреспондируются с положениями пункта 2 статьи 139 и пункта 1 статьи 175 Кодекса. Они не могут предопределять решения суда, а должны быть направлены на всестороннее и полное исследование всех обстоятельств, связанных с материальным и семейным положением родителей, как гарантии обеспечения прав и законных интересов сторон, что не противоречит конституционным положениям.

На практике имеют место случаи, когда фактический размер взыскиваемой суммы алиментов по нескольким судебным актам превышает половину заработка и (или) иного дохода плательщика, что противоречит статье 166 Кодекса, ограничивающей удержание алиментов свыше 50 процентов от заработной платы и иного дохода лица, а также пункту 3 статьи 203 Социального кодекса Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года, устанавливающему запрет на взыскание более 50 процентов от причитающейся к выплате суммы пенсии.

Сохранение не менее 50 процентов заработной платы или иного дохода при обращении взыскания на заработную плату или иные виды дохода должника по одному или нескольким исполнительным документам предусмотрено также абзацем первым пункта 1 статьи 95 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Кроме того, на основании пункта 3 статьи 115 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года работодатель, с которым должник состоит в трудовых отношениях, а также иное лицо, от которого должник получает доход, удерживает не более 50 процентов от причитающейся работнику заработной платы.

Исходя из вышесказанного, Конституционный Суд полагает необходимым дать дополнительное разъяснение относительно соблюдения судами требований законодательства.

4. Наряду с вышеизложенным Конституционный Суд отмечает отсутствие в действующем законодательстве об алиментных обязательствах родителей механизма взыскания алиментов по требованиям нескольких взыскателей, предъявляемым к одному ответчику.

Пункт 1 статьи 139 Кодекса устанавливает долевой подход по количеству детей, но не учитывает количество взыскателей. Наличие нескольких взыскателей, как правило, может повлечь за собой несоблюдение долей, установленных законодателем, что приведет к ущемлению права каждого ребенка на получение адекватного содержания с учетом его потребностей и интересов. Алименты являются только одним из способов реализации положений о защите детства. Наилучшее обеспечение интересов ребенка заключается в получении необходимой заботы (ухода), образования, воспитания и достаточного материального обеспечения в равной степени от обоих родителей до достижения им совершеннолетия (в определенных случаях и далее). Это возможно при условии осуществления родителями на протяжении всего этого периода времени трудовой или иной деятельности, оплата за которую и доходы от которой являются источником исчисления и уплаты алиментов.

Указанное, в свою очередь, предполагает сохранение каждому родителю приемлемого уровня жизни, отвечающего человеческому достоинству, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и требуемое социальное обслуживание, необходимого для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи (статья 25 Всеобщей декларации прав человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 10 декабря 1948 года).

Настоящий подход обоснован самой природой алиментов как длящегося обязательства, соотносится с положениями международного права об основной ответственности родителя (и) или других лиц, воспитывающих ребенка, за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка, и обязывает государства осуществлять все соответствующие и административные меры, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону (пункт 2 статьи 3 и статья 27 Конвенции о правах ребенка, принятой 20 ноября 1989 года и ратифицированной постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 8 июня 1994 года).

Таким образом, Конституционный Суд считает необходимым проведение ревизии действующего законодательства Республики Казахстан об исчислении и взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, а также совершенствования механизма исполнения соответствующих судебных актов.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 72 и пунктом 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 3) пункта 4 статьи 23, статьями 55 – 58, 62, пунктами 2 и 3 статьи 64 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 Конституционного закона Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде Республики Казахстан», Конституционный Суд Республики Казахстан

постановляет:

Признать соответствующими Конституции Республики Казахстан абзацы второй, третий и четвертый пункта 29 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 6

« О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с взысканием алиментов» . Рекомендовать Верховному Суду Республики Казахстан внести поправки в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 6 « О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с взысканием алиментов» с учетом правовых позиций Конституционного Суда Республики Казахстан, изложенных в настоящем нормативном постановлении. Рекомендовать Правительству Республики Казахстан рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства Республики Казахстан касательно алиментных обязательств родителей и детей в соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда Республики Казахстан, изложенными в настоящем нормативном постановлении. Настоящее нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит. Опубликовать настоящее нормативное постановление на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, получивших право на официальное опубликование законодательных актов, единой системе правовой информации и на интернет-ресурсе Конституционного Суда Республики Казахстан.

Конституционный Суд

Республики Казахстан