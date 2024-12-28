Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 60-НП
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Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 60-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан части второй статьи 109, подпункта 2) части первой статьи 134 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года и пункта 104 Правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы, утвержденных приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 17 ноября 2014 года № 819»