Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 60-НП

Из обращения и прилагаемых к нему документов следует, что при водворении в дисциплинарный изолятор учреждения уголовно-исполнительной системы за нарушение установленного порядка субъекту обращения не была предоставлена возможность осуществить телефонный звонок адвокату для получения квалифицированной юридической помощи.

В Конституционный Суд Республики Казахстан (далее – Конституционный Суд) поступило обращение о рассмотрении на соответствие пунктам 1 и 2 статьи 12, пунктам 1 и 3 статьи 13, пункту 2 статьи 20 и пунктам 1 и 3 статьи 39 Конституции Республики Казахстан (далее – Конституция, Основной Закон) части второй статьи 109, подпункта 2) части первой статьи 134 УИК и пункта 104 Правил.

рассмотрел в открытом заседании обращение Кунакбаева А. Ф. о проверке на соответствие Конституции Республики Казахстан части второй статьи 109, подпункта 2) части первой статьи 134 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года (далее – УИК) и пункта 104 Правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы, утвержденных приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 17 ноября 2014 года № 819, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан № 9984 (далее – Правила).

Конституционный Суд Республики Казахстан в составе Председателя Азимовой Э. А., судей Ескендирова А. К., Жакипбаева К Т., Жатканбаевой А. Е., Кыдырбаевой А. К., Мусина К. С., Онгарбаева Е. А., Сарсембаева Е. Ж. и Ударцева С. Ф., с участием:

Жалоба, поданная в порядке статьи 106 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (далее – УПК), о признании незаконными действий сотрудников учреждения, не отправивших в суд его жалобы от 21 и 26 декабря 2023 года и отказавших в предоставлении возможности осуществить телефонный звонок адвокату, оставлена судом первой инстанции без удовлетворения. Суд апелляционной инстанции признал незаконным бездействие сотрудников учреждения в части неотправления в суд жалоб заявителя, а в остальной части постановление суда первой инстанции оставлено без изменения.

Субъект обращения считает, что указанные им нормы в части запрета на телефонные переговоры нарушают его конституционное право защищать себя всеми не противоречащими закону способами, а также право на получение квалифицированной юридической помощи. В ходе заседания Конституционного Суда субъект обращения просил рассмотреть данные нормы также с учетом защиты конституционного права на охрану здоровья и ограничений на телефонные переговоры для осужденных, находящихся в строгих условиях отбывания наказания.

При проверке конституционности рассматриваемых положений УИК и Правил Конституционный Суд исходит из следующего.

1. В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в соответствии с Конституцией. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов (пункты 1 и 2 статьи 12 Конституции).

Каждый имеет право на признание его правосубъектности и вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую оборону. Каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно (пункты 1 и 3 статьи 13 Конституции).

Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом. Перечень сведений, составляющих государственные секреты Республики Казахстан, определяется законом (пункт 2 статьи 20 Конституции).

Граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья и вправе получать бесплатно гарантированный объем медицинской помощи, установленный законом (пункты 1 и 2 статьи 29 Конституции).

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 39 Основного Закона права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. Ни в каких случаях не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 11, 13–15, пунктом 1 статьи 16, статьями 17, 19, 22, пунктом 2 статьи 26 Конституции.

2. Конституционный Совет Республики Казахстан (далее – Конституционный Совет) ранее разъяснил, что возведение конкретной разновидности прав или свобод до уровня конституционного и объявление в Конституции о ее гарантированности означает, что государство возлагает на себя обязанность через создаваемые им системы и структуры обеспечить реализацию этих прав и свобод. Права и свободы человека, провозглашенные Конституцией, определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов, устанавливающих условия и порядок осуществления этих прав и свобод. Указанное правило является концептуальной основой действующего права в Казахстане (нормативные постановления от 28 октября 1996 года № 6⁄2, от 12 марта 1999 года № 3⁄2 и от 10 июня 2003 года № 8).

Конституционный Суд в нормативном постановлении от 29 мая 2024 года № 45-НП отметил, что принятие государством конституционной обязанности, закрепленной пунктом 1 статьи 12 Конституции, означает необходимость определения четких механизмов и инструментов для ее реализации, в том числе внедрения и повышения эффективности таких институтов, как судебный контроль и высший надзор прокуратуры.

Конституционный Суд полагает, что применительно к проблеме, затронутой субъектом обращения, такая необходимость определения четких механизмов и инструментов касается и обеспечения государством конституционного права каждого на получение квалифицированной юридической помощи.

Право на получение такой помощи предполагает возможность при совершении юридически значимых действий пользоваться профессиональной помощью квалифицированных юристов. Государство должно принимать необходимые меры нормативно-правового, организационного и иного характера с целью создания надлежащих условий как для гарантирования указанного права индивида, так и обеспечения эффективности деятельности лиц, призванных оказывать квалифицированную юридическую помощь. Конституционный Совет отмечал конституционную природу дополнения нормы в УИК, предоставившей осужденному право получения квалифицированной юридической помощи и в рамках оказания гарантированной государством юридической помощи, а также при подготовке документов, представляемых в ходе исполнения приговоров и постановлений судов (нормативные постановления от 20 августа 2009 года № 5 и от 4 июня 2021 года № 1).

Конституционный Суд обращает внимание на закрепленное Конституцией право каждого на получение квалифицированной юридической помощи, которое ни в каких случаях не подлежит ограничению. В этом контексте установление особенностей оказания юридической помощи иными нормативными правовыми актами, кроме Закона Республики Казахстан от 5 июля 2018 года «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» (далее – Закон), может заключаться в создании особых условий для деятельности лиц, оказывающих такую помощь, с учетом специфики правового процесса, но не должно сопровождаться сокращением объема, видов и способов юридической помощи (нормативное постановление от 25 сентября 2023 года № 29-НП).

Рассмотрев конституционность ограничений, предусмотренных при домашнем аресте, Конституционный Суд подчеркнул, что при их применении должно обеспечиваться соблюдение прав арестованного и его защитника, гарантированных Конституцией, включая права на жизнь и охрану здоровья, признание правосубъектности, защиту своих прав и свобод всеми не противоречащими закону способами, судебную защиту и получение квалифицированной юридической помощи (нормативное постановление от 11 апреля 2023 года № 9). Конституционный Суд считает, что аналогичный подход должен применяться и в отношении осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В нормативном постановлении от 26 декабря 2023 года №39-НП Конституционный Суд разъяснил, что право на получение информации, помимо собственной конституционной ценности, имеет большое значение при реализации других прав и свобод, предусмотренных Конституцией, в том числе на получение квалифицированной юридической помощи и охрану здоровья.

При принятии законов следует исходить из конституционных пределов допустимого ограничения прав и свобод человека и гражданина, не искажая их сущности и не вводя ограничений, которые не согласуются с конституционно определенными нормами (нормативное постановление Конституционного Суда от 11 апреля 2023 года № 9).

3. В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Конституции каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц. Исполнение наказания в виде лишения свободы требует, как ранее отмечал Конституционный Суд, обеспечения порядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы, что необходимо для достижения целей наказания. Такой порядок поддерживается через соблюдение установленного режима отбывания наказания, который обеспечивает охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними; исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов; безопасность осужденных, персонала и медицинских работников; раздельное содержание определенных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида учреждения; изменение условий отбывания наказания (нормативное постановление от 6 декабря 2023 года № 37-НП).

К числу основных обязанностей осужденного отнесено соблюдение им правил внутреннего распорядка учреждений или органов, исполняющих наказание, выполнение законных требований сотрудников этих учреждений или органов, а также лиц, уполномоченных на осуществление контроля и надзора за поведением осужденных (пункты 2) и 3) части первой статьи 11 УИК).

В связи с этим закрепление в УИК определенных ограничений прав осужденных, нарушивших установленный порядок отбывания наказания, не противоречит Конституции. При этом такие ограничения прав, не унижающие человеческого достоинства, могут устанавливаться только на уровне законов и должны быть соразмерными совершенному нарушению.

В зависимости от вида нарушения установленного порядка отбывания наказания к осужденным применяются такие меры взыскания, как замечание, выговор, водворение в дисциплинарный изолятор на срок до пятнадцати суток, а также перевод в одиночные камеры на срок до четырех месяцев.

Согласно подпункту 2) части первой статьи 134 УИК осужденным, водворенным в дисциплинарный изолятор, запрещаются свидания, телефонные переговоры, приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, курение в камере, а также использование спального места в дневное время.

В то же время часть вторая статьи 109 УИК закрепляет право на телефонный разговор осужденных, находящихся в строгих условиях отбывания наказания, а также содержащихся в дисциплинарном изоляторе либо одиночной камере в порядке взыскания, в случаях смерти или тяжелой болезни супруга (супруги), близкого родственника, угрожающей жизни больного; стихийного бедствия, причинившего значительный материальный ущерб его семье, или иных исключительных личных обстоятельств.

Пункт 104 Правил в целом определяет порядок предоставления осужденным телефонных переговоров для поддержания социальных связей. Он также разъясняет, что для предоставления телефонных разговоров в случаях, указанных в части второй статьи 109 УИК, необходимо подтверждение соответствующего случая свидетельством о смерти, справками медицинских организаций или местных исполнительных органов. В пункте 104 Правил приводятся и дополнительные случаи, относящиеся к иным исключительным личным обстоятельствам: чрезвычайные ситуации социального, природного и техногенного характера, введение ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах). Этот исчерпывающий перечень иных исключительных личных обстоятельств обозначен как «исключающие личные случаи».

Осужденные имеют право на охрану здоровья и получение квалифицированной медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения, в том числе вправе получать лекарственные средства и изделия медицинского назначения согласно медицинскому заключению (подпункт 8) части первой статьи 10, часть вторая статьи 107 УИК).

Медицинский осмотр и медицинская помощь в амбулаторных условиях осужденным, водворенным в дисциплинарные изоляторы, осуществляется в специально оборудованном помещении. При необходимости такие осужденные переводятся в медицинские организации, расположенные в учреждениях, а также для них предусмотрена возможность досрочного освобождения из дисциплинарных изоляторов по медицинским показаниям (пункты 131, 134 и 135 Правил).

Рассматриваемые нормы УИК и Правил имеют позитивный характер для осужденного, поскольку предоставляют ему возможность общения с близкими по телефону в определенных жизненных ситуациях, даже в период его нахождения в дисциплинарном изоляторе за нарушение установленного порядка отбывания наказания.

Вместе с тем, по мнению Конституционного Суда, перечень случаев предоставления возможности телефонного разговора, изложенный в части второй статьи 109 УИК и пункте 104 Правил, способствует поддержанию социальных связей осужденного и не должен восприниматься в правоприменительной практике как исчерпывающий. Данную норму следует рассматривать во взаимосвязи с иными положениями УИК, которые не ограничивают возможность получения осужденным квалифицированной юридической помощи или медицинской помощи даже в период нахождения в строгих условиях отбывания наказания, а также содержания в дисциплинарном изоляторе.

Согласно подпункту 7) части первой статьи 10 УИК осужденные имеют право на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе в рамках оказания гарантированной государством юридической помощи, в виде консультаций, справок, составления документов правового характера, а также при подготовке документов, представляемых в ходе исполнения приговоров и постановлений судов в случаях, предусмотренных УПК, а также ином виде в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Для получения осужденными квалифицированной юридической помощи по письменному или устному заявлению им предоставляются свидания с адвокатами без ограничения их количества, продолжительности и в условиях, обеспечивающих их конфиденциальность (часть шестая статьи 106 УИК).

Конституционный Суд обращает внимание на то, что согласно действующему законодательству адвокаты оказывают юридическую помощь в различных ее проявлениях, в том числе дают консультации по правовым вопросам как в устной, так и письменной форме. При этом такое правовое консультирование может касаться вопроса составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера (подпункт 8) статьи 1 и подпункты 1) и 2) пункта 1 статьи 45 Закона).

С учетом изложенного Конституционный Суд считает, что не может быть ограничено право осужденного, на которого наложено то или иное взыскание, на получение бесплатного гарантированного объема медицинской помощи, установленного законом, а также квалифицированной юридической помощи, в том числе в форме консультирования по правовым вопросам путем телефонных переговоров с лицом, с которым у него заключен договор на оказание такой помощи либо который оказывает гарантированную государством юридическую помощь, или с использованием иных средств связи.

Конституционный Суд обращает внимание на необходимость уточнения (конкретизации) отдельных положений Правил, регламентирующих процедуру получения осужденными квалифицированной юридической помощи и создание условий для деятельности лиц, оказывающих такую помощь, в целях исключения ошибок в правоприменительной практике.

Кроме того, необходимо обеспечить согласованность положений и терминологии, используемых в УИК и Правилах. Так, в части второй статьи 109 УИК сказано об «иных исключительных личных обстоятельствах», перечень которых не является исчерпывающим. При этом в абзаце четвертом пункта 104 Правил дан исчерпывающий перечень дополнительных обстоятельств, но обобщенное наименование таких случаев не раскрывает их сути.

Согласно указанному абзацу пункта 104 Правил при наступлении перечисленных случаев осужденный имеет право на телефонный разговор только с близкими родственниками и лишь один раз в месяц. Вместе с тем часть вторая статьи 109 УИК не устанавливает ограничений по количеству телефонных разговоров при наступлении тех или иных исключительных личных обстоятельств и не запрещает телефонные переговоры с супругом (супругой), который (которая) согласно используемой в УИК терминологии не относится к понятию «близкий родственник».

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 72, пунктом 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 3) пункта 4 статьи 23, статьями 55–58, 62, пунктом 4 статьи 63, пунктом 4 статьи 64 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 Конституционного закона Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде Республики Казахстан», Конституционный Суд Республики Казахстан

постановляет:

1. Признать соответствующими Конституции Республики Казахстан часть вторую статьи 109, подпункт 2) части первой статьи 134 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан и пункт 104 Правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы, утвержденных приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 17 ноября 2014 года № 819, в следующем истолковании:

перечень случаев предоставления возможности телефонных переговоров, изложенный в рассмотренных нормах и направленный на поддержание социальных связей осужденных, не является исчерпывающим. Указанные нормы в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и во взаимосвязи с подпунктами 7) и 8) статьи 10, частью шестой статьи 106 и частью второй статьи 107 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 8) статьи 1 и подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2018 года «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» не ограничивают право осужденного на телефонный разговор в целях получения квалифицированной юридической или медицинской помощи в период нахождения в строгих условиях отбывания наказания, а также содержания в дисциплинарном изоляторе в порядке взыскания.

2. При применении положений части второй статьи 109, подпункта 2) части первой статьи 134 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан и пункта 104 Правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы, утвержденных приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 17 ноября 2014 года № 819, исключается иное их истолкование.

3. Министерству внутренних дел Республики Казахстан в шестимесячный срок внести поправки в Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы в соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда Республики Казахстан, изложенными в настоящем нормативном постановлении.

4. Настоящее нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.

5. Опубликовать настоящее нормативное постановление на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, получивших право на официальное опубликование законодательных актов, единой системе правовой информации и на интернет-ресурсе Конституционного Суда Республики Казахстан.

Конституционный Суд

Республики Казахстан