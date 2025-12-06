ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Конституционный Суд Республики Казахстан в составе Председателя Азимовой Э.А., судей Ескендирова А.К., Жакипбаева К.Т., Жатканбаевой А.Е., Кыдырбаевой А.К., Нурмуханова Б.М., Онгарбаева Е.А., Подопригоры Р.А и Ударцева С.Ф., с участием:

субъекта обращения Сарсембаева М.А.,

представителей:

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан – руководителя Аппарата Генерального Прокурора Мухаметжанова А.О.,

Министерства юстиции Республики Казахстан – исполняющего обязанности директора Департамента законодательства в сфере общественного порядка Бирназарова Б.Ж.,

Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан – заведующего сектором Отдела законодательства Адылханова А.А.,

Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан – заведующего сектором Отдела законодательства Мухаметжановой Э.А.,

Республиканской коллегии адвокатов – советника председателя коллегии Мухамедьярова А.Н.,

рассмотрел в открытом заседании обращение о проверке на соответствие Конституции Республики Казахстан абзаца первого части второй статьи 56, статей 161, 162 и 163 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (далее – УПК).

Заслушав докладчика – судью Конституционного Суда Республики Казахстан Жакипбаева К.Т. и участников заседания, эксперта – доктора юридических наук, профессора Высшей школы права Astana International University Ахпанова А.Н., изучив материалы конституционного производства и проанализировав нормы действующего права Республики Казахстан, Конституционный Суд Республики Казахстан

установил:

В Конституционный Суд Республики Казахстан (далее – Конституционный Суд) поступило обращение о рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан (далее – Конституция, Основной Закон) абзаца первого части второй статьи 56 УПК. В ходе заседания Конституционного Суда заявитель расширил первоначальные требования, заявив ходатайство о рассмотрении на предмет соответствия Основному Закону статей 161, 162 и 163 УПК.

Из материалов конституционного производства следует, что постановлением следственного судьи специализированного межрайонного следственного суда города Астаны был санкционирован арест на квартиру, принадлежащую на праве общей собственности субъекту обращения, его супруге и сыну, который на тот момент находился в процессуальном статусе подозреваемого.

По мнению субъекта обращения, оспариваемые им нормы УПК нарушают закрепленное в Конституции право каждого быть выслушанным в суде, поскольку в соответствии с ними арест на имущество был санкционирован следственным судьей единолично без проведения судебного заседания.

При проверке на соответствие Конституции рассматриваемых норм УПК в части, затрагивающей интересы субъекта обращения как сособственника имущества, на которое наложен арест, Конституционный Суд исходит из следующего.

1. Право быть выслушанным в суде закреплено в подпункте 4) пункта 3 статьи 77 Конституции как один из принципов правосудия, являющихся общими и едиными для всех судов и судей Республики Казахстан, и непосредственно связано с правом на судебную защиту. Соблюдение этого права является неотъемлемой частью справедливого правосудия в национальном и международном праве.

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Конституции каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод. Судебная власть осуществляется посредством гражданского, уголовного и иных установленных законом форм судопроизводства и имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров Республики Казахстан (пункт 2 статьи 75 и пункт 1 статьи 76 Основного Закона).

В статье 10 Всеобщей декларации прав человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (далее – ООН) от 10 декабря 1948 года (далее – Всеобщая декларация прав человека), установлено: «Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом».

В пункте 1 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого резолюцией 2200 А (ХХI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 28 ноября 2005 года, закреплено равенство всех перед судами и трибуналами: «Каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе, на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона».

Определение порядка осуществления судебной власти посредством уголовного судопроизводства Конституция относит к компетенции Парламента Республики Казахстан, принимающего законы, устанавливающие основополагающие принципы и нормы по вопросам судоустройства и судопроизводства (подпункт 6) пункта 3 статьи 61).

Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество и никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда (пункты 1 и 3 статьи 26 Конституции). Указанные права не относятся к числу прав и свобод, которые ни в каких случаях не подлежат ограничению (пункт 3 статьи 39 Основного Закона).

В статье 17 Всеобщей декларации прав человека установлено, что каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.

2. Наложение ареста на имущество как одна из иных мер процессуального принуждения применяется к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому в целях обеспечения порядка расследования, судебного разбирательства по уголовным делам, надлежащего исполнения приговора (часть первая статьи 155, статья 161 УПК).

Согласно абзацу первому части второй статьи 56 УПК следственный судья рассматривает материалы по вопросам, отнесенным к его компетенции, единолично без проведения судебного заседания. УПК определяет ряд вопросов, по которым судебные заседания проводятся в обязательном порядке, а также оставляет на усмотрение суда возможность проведения судебного заседания при наличии ходатайства прокурора или стороны защиты либо в случае необходимости исследования обстоятельств, имеющих значение для принятия обоснованного и законного решения (абзацы второй, третий и четвертый части второй статьи 56).

Такая организационно-процессуальная форма деятельности следственного судьи не противоречит конституционной модели правосудия. Санкционирование судом отдельных мер процессуального принуждения представляет собой судебный контроль, осуществляемый в целях соблюдения высших конституционных ценностей на стадии досудебного расследования и обеспечивающий более высокий уровень гарантирования конституционных прав личности. Единолично рассматривая те или иные вопросы в разных формах судопроизводства, судья также осуществляет судебную власть (нормативное постановление Конституционного Суда от 29 мая 2024 года № 45-НП).

Конституционный Совет Республики Казахстан (далее – Конституционный Совет) ранее разъяснил, что из Конституции вытекает право каждого обжаловать в судебном порядке действия и решения судов и органов уголовного преследования, затрагивающие его конституционные права и свободы, уточнив что процессуальные механизмы реализации этого права на каждой из стадий уголовного процесса устанавливаются законом (нормативное постановление от 24 января 2007 года №1).

По мнению Конституционного Суда, закрепленное в Конституции право быть выслушанным в суде в уголовном судопроизводстве распространяется не только на участников процесса в рамках главного судебного разбирательства, которое завершается вынесением итогового судебного решения, но и на каждое лицо независимо от процессуального статуса, если принимаемые решения следственного суда затрагивают его права.

В случаях, когда следственным судьей решение принимается без проведения судебного заседания, право быть выслушанным в суде должно быть гарантировано посредством установления в законе эффективного механизма уведомления заинтересованного лица о принятом судебном акте и предоставления возможности его обжалования.

3. В статьях 161 – 163 УПК регламентирована процедура применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество.

Несмотря на то, что данная обеспечительная мера не влечет лишения имущества лица, она существенно ограничивает права собственника. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться, а в необходимых случаях и пользоваться этим имуществом либо изъятии имущества и передаче его на хранение (часть вторая статьи 161 УПК).

Конституционный Суд считает, что процедура наложения данной меры процессуального принуждения не должна нарушать право каждого на справедливое судебное разбирательство, включающее в себя право быть выслушанным в суде и право обжаловать судебный акт.

Конституционный Суд в нормативном постановлении от 11 июля 2023 года № 20-НП отметил, что Основной Закон гарантирует право собственности только на то имущество, которое приобретено законным путем. Конституционные гарантии не распространяются на имущественные блага, приобретенные с нарушением установленных законами оснований и процедур, а также на поступления, полученные от их использования.

Орган конституционного контроля также ранее указал, что суд в соответствии с законом обязан создавать условия для максимально эффективной защиты прав и законных интересов каждого сособственника (нормативное постановление Конституционного Совета от 11 июня 2014 года № 2).

Конституционный Суд обращает внимание на то, что в рассматриваемых уголовно-процессуальных нормах определена цель применения наложения ареста на имущество – обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.

Исходя из этого в УПК определен исчерпывающий перечень субъектов, на имущество которых может быть наложен арест:

1) подозреваемый, обвиняемый или лица, несущие по закону материальную ответственность за их действия;

2) другие лица, если есть достаточные основания полагать, что находящееся у них имущество получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия или средства уголовного правонарушения либо для финансирования экстремизма, терроризма, организованной группы, незаконного воинского формирования, преступного сообщества.

Регламентация процедуры наложения ареста на имущество подозреваемого (обвиняемого, а также иного лица, прямо упомянутого в УПК) направлена на обеспечение эффективности уголовного преследования, защиты законных интересов потерпевших и⁄или государства, сохранности имущества, являющегося вещественным доказательством, а также возможного исполнения обвинительного приговора.

УПК не относит процедуру наложения ареста на имущество к случаям, по которым проведение судебного заседания является обязательным. При необходимости исследования обстоятельств, имеющих значение для принятия законного и обоснованного решения, вопрос о проведении судебного заседания отнесен в УПК к компетенции следственного судьи (абзац второй части второй статьи 56).

Конституционный Суд считает, что нахождение имущества в собственности двух или более лиц является важным обстоятельством, имеющим существенное значение для принятия законного и обоснованного решения, и, соответственно, основанием для исследования данного вопроса в судебном заседании при рассмотрении ходатайства о наложении ареста на имущество.

Конституционный Суд также указывает на то, что УПК исключает возможность наложения ареста на имущество сособственника, если отсутствуют основания, связывающие это имущество с противоправной деятельностью подозреваемого (обвиняемого), а также если сособственник не несет по закону материальной ответственности за вред, причиненный уголовным правонарушением или запрещенным уголовным законом деянием других лиц.

4. Конституционный Суд полагает, что при совершенствовании уголовно-процессуального законодательства, регулирующего процедуру наложения ареста на имущество, необходимо предусмотреть меры, обеспечивающие защиту законных интересов сособственников имущества, находящегося в общей собственности. Важно установить четкие, последовательные и доступные механизмы участия сособственников в судебной процедуре наложения ареста на имущество.

Как показывает ситуация, послужившая поводом для обращения в Конституционный Суд, при наложении ареста на имущество, принадлежащее подозреваемому на праве общей собственности, практика применения рассматриваемых норм УПК может создавать риски нарушения конституционных прав других сособственников.

Положения УПК, регламентирующие вопросы наложения ареста на имущество, в том числе обжалования связанных с этой процедурой действий и решений государственных органов и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, не содержат системных процессуальных средств защиты имущественных прав сособственников, которые не являются участниками уголовного процесса. Ввиду фрагментарной и недостаточно последовательной регламентации в УПК своего правового положения такие лица не имеют четко определенного процессуального статуса и фактически лишены возможности изложить свою позицию суду на всех стадиях рассмотрения вопроса наложения ареста на имущество.

Конституционный Суд обращает внимание на некорректность формулировки абзаца второго части седьмой статьи 163 УПК, который допускает возможность продолжения действия временного ограничения в распоряжении имуществом после вступления в законную силу постановления следственного судьи об отказе в санкционировании наложения ареста на имущество. Такой отложенный во времени момент снятия ограничения в распоряжении имуществом также может создавать правовую неопределенность, поскольку согласно части десятой статьи 161 УПК финансовые организации и уполномоченные органы в сфере регистрации имущества и (или) прав на имущество обязаны самостоятельно снять временное ограничение на распоряжение имуществом, приостановление совершения сделок и иных операций с имуществом, если к ним своевременно не поступит постановление о санкционировании следственным судом наложения ареста на имущество.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 72, пунктом 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 3) пункта 4 статьи 23, статьями 55 – 58, 62, пунктом 4 статьи 63, пунктом 4 статьи 64 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 Конституционного закона Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде Республики Казахстан», Конституционный Суд Республики Казахстан

постановляет:

1. Признать соответствующими Конституции Республики Казахстан положения абзаца первого части второй статьи 56, статей 161, 162 и 163 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан при их применении для осуществления процедуры наложения ареста на имущество, находящееся в собственности двух или более лиц, в следующем истолковании:

1) рассмотренные уголовно-процессуальные нормы допускают возможность наложения ареста на имущество исключительно с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества;

2) наличие в поступивших в суд материалах сведений о принадлежности имущества на праве общей собственности лицу, которое не признано подозреваемым (обвиняемым, а также иным лицом, прямо упомянутым в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан), является важным обстоятельством, имеющим существенное значение для принятия законного и обоснованного решения, и, соответственно, основанием для исследования в судебном заседании вопроса наложения ареста на такое имущество с предоставлением сособственнику возможности изложить свою позицию суду.

2. Правительству Республики Казахстан в шестимесячный срок внести в Мажилис Парламента Республики Казахстан проект закона, направленный на совершенствование уголовно-процессуального законодательства в соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда Республики Казахстан, изложенными в настоящем нормативном постановлении.

3. Настоящее нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.

4. Опубликовать настоящее нормативное постановление на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, получивших право на официальное опубликование законодательных актов, единой системе правовой информации и на интернет-ресурсе Конституционного Суда Республики Казахстан.

Конституционный Суд

Республики Казахстан