Нормы использования государственного флага расширят в Казахстане

В Казахстане расширят перечень ситуаций и мест, где разрешается использование государственного флага. Законодательные поправки вынесли на обсуждение - соответствующий документ размещен на портале «Открытые НПА» , передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Так, в целях расширения использования государственного флага, разрешат его использование в детсадах и на зданиях подведомственных организаций, на зданиях и в кабинетах госюрлиц.

Новые нормы позволят размещать государственный флаг размером 1 х 2 метра на частных зданиях и помещениях, на высоте не менее 3 метров. Будет допустимо размещать флаг в наклонном положении, но не более 45 градусов, на частных зданиях и помещениях.

В проекте также прописано, что относится к надругательству над государственным флагом. Так, нельзя его рвать, сжигать, поджигать, умышленно бросать на землю, топтать ногами, выбрасывать в мусор.

Запрещается оскорбление госсимволов путем создания коллажей с использованием компьютерных программ, листовок, использование в запрещенных местах и не по назначению, публичное издевательство, нецензурные выражения в адрес государственного флага, в том числе в соцсетях.

В документе прописан запрет на использование флага в качестве геральдический основы для флагов, печатей и символов общественных объединений и других организаций.

Также, согласно проекту, флаг может быть использован в качестве бортового опознавательного знака на воздушных и космических аппаратах.

Кроме того, изображение государственного флага может быть использовано на знаках различия и форменной одежде для военных, госслужащих, а также на спортивных костюмах спортсменов и других спортивных принадлежностях.

Многие читатели, наверняка, помнят, как казахстанец вывесил флаг на балконе, за что понес административную ответственность, но не был согласен с этим и оспорил штраф в суде.

Отметим, что в Астане флаги, развешанные на балконах жилых домов в период государственных праздников, – уже не редкость.