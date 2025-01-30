Новая ферма в Акмолинской области стала второй в регионе по объему получаемого молока

Молочная река Акмолинской области пополнилась еще одним «притоком» – из ТОО «Ен Дала», что в селе Маншук Маметовой Целиноградского района. В минувшем году здесь был запущена крупнейшая в регионе молочно-товарная ферма, где в настоящее время содержится 1 200 коров. В сутки МТФ выдает около 30 тонн сырого молока, которое поставляется на переработку транспортом хозяйства, а также вывозится местными переработчиками.

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Как сообщил генеральный директор ТОО «Ен Дала» Тимур Пшенов, количество производимого на ферме молока является вторым по объему в Акмолинской области после известной фирмы «Родина», руководимой Иваном Сауэром. Причем до конца 2025 года показатель по молоку в «Ен Дала» намерены довести до 50 тонн.

МТФ в селе Маншук Маметовой появилась в рамках государственной программы по тиражированию опыта Северо-Казахстанской области и строительству 100 молочно-товарных ферм в различных регионах республики. «Ен Дала» стало участником данной программы и получило от государства льготные заемные средства.

Масштабный проект, в совокупности обошедшийся в 6 млрд 700 млн тенге, был осуществлен за три года, что следует считать достаточно коротким сроком. Правда, по признанию главы хозяйства Тимура Пшенова, стоило это неимоверных усилий, работы без праздников и выходных.

По сути, на окраине степного села вырос целый агрогородок со своей инфраструктурой. Здесь появились корпуса коровников, помещения для молодняка, денники, кормовой блок, в общем, все необходимое для стабильной жизнедеятельности современного животноводческого комплекса. МТФ оснащена самым современным технологическим оборудованием и способна год от года повышать свою отдачу.

Как рассказал Тимур Пшенов, молочное поголовье животных прибыло сюда из далекой заграницы – Дании. Нетелей породы голштин доставляли воздушным транспортом, везли в специальных автомобилях, частично перегоняли под присмотром пас­тухов. По признанию сельского бизнесмена, сказать, что доставка скота была трудной операцией, значит, ничего не сказать… Но, к счастью, теперь эти труднос­ти остались позади, голштины благополучно акклиматизировались на новом месте и уже дали первый приплод, который в свою очередь принесет новое пополнение. Таким образом, год за годом молочное стадо фермы будет расширяться, а заодно и объемы надаиваемого молока.

Для работников хозяйства строится новое современное жилье. В последние несколько лет уже 20 семей коллектива стали новоселами в одно- и двухэтажных домах. За счет собственных средств «Ен Дала» построила новый детский сад и передала его на баланс местного бюджета. В соседнем селе, носящем имя еще одного героя Великой Отечественной войны – Рахимжана Кошкарбаева, дома уже подключены к центральному отоплению. Теперь предстоит это сделать и в Маншук Маметовой. Внимание развитию социальной сферы сельского округа, в котором базируется компания, будет уделяться и впредь.

В общей сложности, в «Ен Дала» работают около 400 человек. На молочно-товарной ферме можно увидеть молодых специалистов, что само по себе является хорошим знаком. Ведь в иных сельхозформированиях молодежи почти нет. В вопросе привлечения нового поколения к труду на селе у генерального директора своя точка зрения.

– Нужно дать молодым специалистам хорошую зарплату, примерно 500–600 тысяч тенге, нормированный рабочий день и приличные условия жизни в виде комфортного жилья. Тогда они придут на село работать без призывов и агитации, – убежден Тимур Пшенов.

Пока средняя зарплата в ТОО «Ен Дала» составляет 360 тыс. тенге. Правда, есть ограниченный круг ценных специалистов, которым выплачивается очень высокая даже по столичным меркам зарплата. Как признался в беседе руководитель ТОО, она выше даже его собственной… Что делать, таков сегодняшний расклад кадровых и экономи­ческих приоритетов.

К слову, до организации своего ТОО Тимур Пшенов отработал в аграрном секторе более тридцати лет. Он рассказал, что родился в одном из районов Акмолинской области. Пришел работать в тогдашний совхоз в 1991 году. Но уже в 1993-м организовал собственное крестьянское хозяйство. Начинал с 40 гектаров. На следующий год обрабатываемый надел вырос до 80 гектаров, и далее с каждым годом удавалось наращивать возделываемые площади.

Основным профилем деятельности было, конечно, выращивание пшеницы и других зерновых культур, а также разведение мяс­ного скота. Благодаря кропотливому труду и упорству удалось добиться хороших результатов: в настоящее время в ведении хозяйства находится до 60 тыс. гектаров земли.

Руководитель ТОО поделился своим видением некоторых аспектов текущей аграрной повестки. По его мнению, госпрограмма строительства 100 МТФ крайне необходима Казахстану, однако ее нужно было запускать еще 15–20 лет назад, как это сделали в соседних Беларуси и России. Сейчас для первой из этих стран цельномолочная продукция, экспортируемая по всему миру, выступает главным элементом во внешней торговле, приносящим достойную прибыль. Аналогичная ситуация и с Россией. Хотя у нашей республики есть не меньшие возможности для того, чтобы стать мировым экс­портером той же молочки и другой продукции АПК.

– Хотя мне удалось достроить МТФ, закупить и привезти из-за рубежа скот, остались нерешенными серьезные вопросы касательно данного проекта. Дело в том, что согласно условиям программы, подключение комплекса к коммуникациям – воде, электроэнергии, а также подведение дороги – должно было взять на себя государство. Однако этого не произошло, и мне пришлось делать все это за свой счет. Более того, даже сложилась критичная ситуация: ко мне уже везли скот из Дании, а света, воды на ферме не было… Пришлось продавать часть своих материальных ресурсов и за счет этого спешно решать проблемы.

По словам собеседника, из ­названных 6 млрд 700 млн тенге, затраченных на строительство МТФ и закуп скота, около 2 млрд 200 млн тенге – средства самой компании. Кроме того, 1 млрд 600 млн тенге – сумма недополученных государственных субсидий, из которых 1 млрд 100 млн тенге – инвестиционные субсидии.

– Мне эти деньги очень пригодились бы, чтобы погасить накопившиеся долги, – говорит бизнесмен.

Впрочем, завершить этот материал хочется все же на позитивной ноте. Тимур Пшенов верит в дальнейший успех своего предприятия. А иначе и быть не может: ведь в этот проект вложены все силы и средства, накопленные за десятилетия труда в сельском хозяйстве. Поэтому МТФ год за годом будет развиваться, являясь неотъемлемой частью аграрного сектора республики.