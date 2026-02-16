Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Положения Основного закона будут главенствующими и для нас, и для наших потомков. А значит Конституция должна не просто отвечать требованиям сегодняшнего времени и изменениям, происходящим в обществе, - она призвана определять развитие республики на долгосрочную перспективу.

Это стратегический, политико-правовой документ, и в нем недопустимы ошибки, коллизии, пробелы. Каждая запятая, каждое слово должны быть выверенными, доступными для восприятия не только юристами, но и всеми гражданами Казахстана.

Выступая на заседании Национального курултая, Глава государства указал на терминологические неточности и стилистические недочеты, которые имеют место в действующем Основном законе республики. С этим согласны и мы - юристы, понимая, что конституционное законодательство не может быть застывшей правовой материей.