Новая Конституция будет определять долгосрочное развитие Казахстана

Мнения
164
Еркин Дуйсенов, доктор юридических наук

У Конституционной комиссии оказалась историческая миссия, ведь нормы новой Конституции будут актуальны многие десятилетия.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Положения Основного закона будут главенствующими и для нас, и для наших потомков. А значит Конституция должна не просто отвечать требованиям сегодняшнего времени и изменениям, происходящим в обществе, - она призвана определять развитие республики на долгосрочную перспективу.

Это стратегический, политико-правовой документ, и в нем недопустимы ошибки, коллизии, пробелы. Каждая запятая, каждое слово должны быть выверенными, доступными для восприятия не только юристами, но и всеми гражданами Казахстана.

Выступая на заседании Национального курултая, Глава государства указал на терминологические неточности и стилистические недочеты, которые имеют место в действующем Основном законе республики. С этим согласны и мы - юристы, понимая, что конституционное законодательство не может быть застывшей правовой материей.

#закон #реформа #конституция

Популярное

Все
У православных христиан началась Масленица
Казахстан завоевал два «золота» этапа Кубка мира по артистическому плаванию
Премьеру международного спектакля представили в Астане
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
«Совет мира» выделит $5 млрд на восстановление Газы
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
Запущен сайт коалиции за народную Конституцию
Новая Конституция будет определять долгосрочное развитие Казахстана
Повышение квалификации как фактор укрепления законности и правопорядка
Премьер проверил энергетическую инфраструктуру Астаны
Британия запретит соцсети подросткам
Проект по обеспечению сёл высокоскоростным интернетом запустили в Казахстане
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
О чем поведает Рашид ад-дин?
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Казахстанские борцы завоевали шесть медалей в Хорватии
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
Елнур Бейсенбаев возглавил отдел в администрации Президента РК
Voice Beyond Horizon в первый же день возглавил ТВ-рейтинги Китая
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Мбаппе повторил достижение Роналду и Месси и вошёл в историю
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных…
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Казахстан на пути модернизации: взгляд эксперта из Беларуси
ИИ для сельского хозяйства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]