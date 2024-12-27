Новая шахта «Болашак» введена в эксплуатацию Группой ЕRG в год своего 30-летия

Шахта с инновациями

Шахта открыта на Донском ГОКе АО «ТНК «Казхром», входящего в ERG. Проектная мощность нового добычного комплекса превышает 7 млн тонн хромовых руд в год.

Шахта «Болашак» построена для отработки двух месторождений – «Миллионного» и «Алмаза-Жемчужины». Горные работы здесь будут идти по пяти подземным горизонтам на глубине от 800 до 1 200 метров. Это одна из самых глубоких шахт в мире.

Здесь же и самый глубокий шахтный ствол в Казахстане по добыче черных металлов – более километра под землей. Он оснащен четырьмя 30-тонными скипами со специально спроектированными современными подъемными машинами. Скорость подъема грузов – почти 16 метров в секунду. В сложнейших горно-геологических условиях шахтостроителями пройдено более 23 400 вертикальных и горизонтальных горных выработок.

– Это один из самых амбициозных, затратных и впечатляющих по своим размахам проектов ERG. Мы увеличиваем объемы получения ферросплавов, и это не предел. Для металлургического производства нужно сырье, поэтому ввод шахты «Болашак» стратегически важен и для обеспечения стабильной работы ферросплавных заводов «Казхрома», и для города Хромтау, и экономики республики в целом. Ведь за каждой новой добытой тонной – рабочие места для местных жителей, стабильность, благополучие их семей и уверенность в завтрашнем дне, – говорит генеральный директор АО «ТНК «Казхром» Сергей Прокопьев. – Мы привлекли ведущие мировые компании по строительству шахт. Достичь впечатляющей скорости проходки позволили передовые технологии, которые в Казахстане применяются впервые.

И в будущем, по его словам, при добыче будут применяться совершенно отличные от используемых ранее систем разработки: метод подэтажного обрушения руды, блочного обрушения с использованием самоходной техники, метод с закладкой выработанного пространства. Эти максимально эффективные технологии рудной добычи обеспечат безопасность шахтеров Донского ГОКа.

…История новой шахты началась задолго до запуска... Только что устроившийся на комбинат Виктор Тиль помнит февраль 1977-го, когда забивал первые колышки на Северном вентиляцион­ном стволе. Тогда начиналось строительство шахты «Центральная», ее первой очереди, которая позже сменила название на шахту имени 10-летия Независимости Казахстана.

– Самым тяжелым был переходный период, когда разваливался Союз. Встал вопрос о том, нужна ли, собственно, эта шахта… К счастью, ее не затопили, и уже в 1999 году запустили первую под­очередь на миллион тонн, а в 2001-м – на два миллиона тонн. Через пять лет шахта вышла на проектную мощность, – вспоминает Виктор Тиль, бывший в те годы в гуще событий. – Параллельно строилась вторая очередь, которая сегодня стала отдельным цехом и получила имя «Болашак».

На новой шахте планируется вести работы четырьмя системами отработки, которые как раз позволят использовать самоходную технику. В ходу цифровизация – от начала разведки до проведения непосредственных работ.

Ранее, чтобы выполнить проект, нужно было ждать неделями, сейчас, включая геологоразведку и планирование работ, все делается в трехмерных моделях, благодаря чему результат можно увидеть уже через несколько часов. Инженерная подготовка совсем другая, другой подход…

Стройка для крепких

За осуществлением стратегического проекта, открывающего перед отечественной ферросплавной отраслью новые перспективы, следила вся республика. Ввод шахты в эксплуатацию стал возможен благодаря самоотверженному труду шахтеров и шахтостроителей, которые творили историю.

Пенсионер Донского ГОКа, ранее руководитель шахтостроительного цеха Александр Дашкус убежден: требования к шахтострои­телям всегда намного выше – и к рабочим, и к ИТР, ко всем без исключения. Ведь они сооружают магистральные горно-капитальные выработки, которые будут служить весь срок жизни шахты.

– Бригада проходчиков-вертикальщиков знаменитого Афанасия Томнюка работала на стволе «Вентиляционный». Ствол «били» в тяжелейших условиях. На его армирование только пошло 1 200 тонн металлоконструкций. Всю работу по армированию бригада выполнила самостоятельно за семь месяцев, – отмечает Александр Дашкус.

Основными технологическими достижениями «Казхрома» руководитель по операционной готовности и развитию, ранее – технический директор ДГОКа, замдиректора по техническому развитию Равиль Насыров считает завершение строительства ствола «Вентиляционный»; сбойку между «Клетевым» и «Вентиляционным» на отметке минус 480 метров, которую прошли в один забой, выполнив большой объем работ за короткие сроки, а также проходку ствола «Скиповой» для выдачи руды с глубоких горизонтов.

Но не обошлось и без форс-мажоров: из-за сложности проекта некоторые подрядные организации стали отказываться от работ. Команде «Казхрома» приходилось снова и снова искать профессионалов в области строительства шахт.

– Шахта «Болашак» особенная из-за ее сложных горно-геологических условий. Тот, кто ведет здесь проходку, делает фантастическую работу, – считает руководитель по горному производству ТОО «TuranIndustrial» Жак Бюкман. – Наша компания строит подземные объекты практически по всему миру, и здесь у нас была возможность поделиться своим опытом.

– Помнится такой случай, например, когда компания-поставщик подъемных машин отказала в пусконаладке в связи с отсутствием доступных ресурсов и перенесла запуск на май 2025 года, – рассказывает представитель ERG CapitalProjects Сергей Сергиенко. – Тогда мы попросили другую компанию помочь. Они написали с нуля программное обеспечение, установили на немецкие «мозги» оборудование и запустили его. Машина вышла на проектные показатели. Работаем сейчас стабильно, устойчиво.

Ориентир на будущее

Шахта «Болашак» – один из крупнейших инвестиционных проектов не только Группы ERG, но и отечест­венной горно-металлургической отрасли. В строительство и выход шахты на проектную мощность компания инвестирует более триллиона тенге собственных средств.

Для добычи руды здесь будут использоваться новые высокопроизводительные «умные» буровые установки с автоматическим режимом выполнения программы бурения, возможностью дистанционного управления с поверх­ности и полностью автоматизированная подъемная машина, не требующая управления машинистом. Все эти технические решения значительно повысят безопасность и производительность каждого специалиста.

– Мы продолжаем развивать наш ферросплавный бизнес. И ввод новой шахты «Болашак» позволит ERG повысить объемы производства, закрепив лидирующие позиции на мировом рынке. Это сложнейший инженерный проект по добыче черного металла: глубина стволов шахты – больше километра, а горизонтальная проходка составила более 21 километ­ра. Сообща мы смогли решить геологическую задачу мирового уровня, – отметил председатель совета директоров, главный исполнительный директор ERG Шухрат Ибрагимов. – Акционеры компании внимательно следили за каждым этапом развития проекта. Мы делились своими переживания­ми с профессиональным сообществом, получали много сердечных откликов с теплыми словами поддержки. Они придавали нам сил и терпения, помогая справляться с трудностями. Благодарим всех, кто поддерживал, кто верил в нас!

Имя для шахты в инстаграм-аккаунте компании выбирали всем миром. В итоге из предложенных самими же сотрудниками ДГОК имен победило «Болашак».

Первой к работе на шахте приступила бригада опытного проходчика Ерлана Битанова.

– На новой шахте будет высокий уровень механизации, современные самоходные машины облегчат работу. С наличием таких «умных» машин снижается время нахождения персонала в призабойном пространстве, а значит, растет и безопасность труда, – рассказывает проходчик с двадцатилетним стажем работы.

Как отмечают в компании, ввод новой шахты «Болашак» позволит ERG повысить объемы производства, тем самым закрепить лидирующие позиции на мировом рынке. Уже в этом году планируется получить свыше 1,8 млн тонн ферросплавов – достигнуть исторического рекорда по их производству, а в следующем – преодолеть рубеж в 2 млн тонн ферросплавов.

...Шахта только запущена, перед коллективом Донского ГОКа стоят грандиозные задачи. В ближайшее тридцатилетие шахтерам здесь предстоит пройти 360 км горных выработок – больше чем от Астаны до Кокшетау, отбить 10 млн кубов горной массы. А это означает, что есть будущее у «Казхрома», Хромтау и всего актюбинского региона.

Шахта «Болашак» – один из крупнейших инвестиционных проектов не только Группы ERG, но и отечественной горно-металлургической отрасли