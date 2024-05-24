Новобранцы Шымкента прошли «обкатку» танком

На полигоне «Дарбаза» 170 новобранцев весеннего призыва показали навыки стрельбы из ­АК-74 и метания ручной гранаты по танку из окопа. Испытанием для военнослужащих, укрывшихся в окопе, была задача «пропус­тить» 40-тонную гусеничную технику через себя, а затем метнуть в танк гранату.

Прохождению новобранцами «обкатки» танком предшествовали занятия по изучению тактико-технических характеристик танка Т-72, стрелкового оружия и ручных гранат. Непосредственно перед выполнением боевой задачи начальник сбора молодого пополнения подполковник Куаныш Ордабаев познакомил солдат с историей появления упражнения. Оно было разработано еще в 1943 году накануне Курской битвы для того, чтобы мотострелки перестали испытывать страх перед надвигающейся броней противника.

– В «обкатке» танком определенную роль играет моральная готовность человека лечь под 40 тонн железа и вступить в поединок с бронированным «чудовищем», а также вера в собственные силы, – отметил подполковник. – Только после такого испытания каждый воин получает право называться настоящим защитником Отечест­ва, поскольку это испытание является проявлением храбрости.

Первыми учебно-боевую задачу выполнили руководители занятий и сержантский состав. Они на себе испытали все способы психологического воздействия при прохождении полосы препятствий с имитацией гибели и ранения военнослужащих, а также при нахождении в окопе под проезжающим танком.

Подобные тренировки позволяют не только отработать бое­вые навыки, но и формируют психологическую устойчивость, а также способность выполнять задачу в любых условиях.

– Проведение полевых занятий с молодым пополнением является завершающим этапом курса начальной военной подготовки, – комментирует учения Куаныш Ордабаев. – В течение месяца до принятия присяги новое пополнение военнослужащих осваивало азы военного дела: изучали воинские уставы, основы инженерной и начальной медицинской подготовки, проходили контрольные комплексные занятия по общевойсковым дисциплинам. Данный курс помогает молодым солдатам в адаптации к дальнейшей службе, приучает к дисциплине, формирует физическую готовность и оттачивает строевую выучку. После его завершения военнослужащие срочной службы будут приведены к военной присяге.