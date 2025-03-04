В МИД – новое назначение

Кадровые назначения
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Айбек Смадияров назначен председателем Комитета международной информации – официальным представителем МИД Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД РК

Родился 7 июля 1983 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана в 2004 году.

Свою трудовую деятельность начал в 2005 году в качестве специалиста Административного департамента АО «Банк Китая в Казахстане».

С 2006 по 2008 годы работал специалистом Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В 2008-2010 годах занимал должности атташе и третьего секретаря в Департаменте Европы МИД РК.

В 2010-2012 годах был третьим секретарём посольства РК в Венгрии. В период с 2012 по 2013 годы работал экспертом пресс-службы президента РК. Затем с 2013 по 2014 годы был первым секретарём Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК. В 2014-2018 годах занимал должность второго, первого секретаря посольства РК во Вьетнаме.

В 2018-2019 годах руководил пресс-службой МИД РК, с 2019 по 2023 годы был заместителем председателя Комитета международной информации – пресс-секретарём МИД РК.

До назначения председателем Комитета международной информации МИД РК с июня 2023 года был директором Департамента коммуникаций – официальным представителем МИД РК.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.

#назначение #МИД

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