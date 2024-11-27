Новое поколение руководителей организаций образования готовят в Казахстане

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

В стране активно реализуется программа по отбору и подготовке руководителей нового формата «1000 лидеров изменений в образовании», инициированная главой государства. В этом году количество желающих принять участие увеличилось в 2,5 раза, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минпросвещения РК, процесс отбора проходит в 5 этапов. На первом этапе кандидаты проходят тестирование для оценки профессиональных и управленческих компетенций, на втором – допускаются к обучению, на третьем – проходят стажировку в ведущих школах страны, на четвертом – участвуют в итоговом оценивании, а на пятом – проходят собеседование с комиссией ведомства. По результатам всех этапов формируется республиканский кадровый резерв руководителей организаций образования.

В этом году на начальном этапе зарегистрировались 13 796 претендентов, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам всех пяти этапов в республиканский кадровый резерв рекомендованы 375 кандидатов на должности руководителей детских садов, школ и колледжей.

«Претенденты, прошедшие все этапы программы, получают сертификат, на основании которого они зачисляются в кадровый резерв для дальнейшего трудоустройства. После этого резервисты могут быть назначены на вакантную должность первого руководителя без необходимости прохождения конкурсных процедур. Им присваивается квалификационная категория «руководитель-лидер», – отметил председатель комитета среднего образования Каныбек Жумашев.

Напомним, в прошлом году в республиканский кадровый резерв вошли 208 кандидатов, из которых 170 уже заняли должности директоров школ.

#программа #Образование #руководители #отбор #организации

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