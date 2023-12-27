Новогоднюю праздничную программу организуют в жилых массивах Астаны

Культура и общество
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Аменова Дана
Корреспондент

30 и 31 декабря в столичных жилых массивах проведут насыщенную новогоднюю праздничную программу для зрителей всех возрастов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: gov.kz

Как сообщает акимат Астаны, новогодняя праздничная программа пройдет с участием 12-ти подведомственных организаций Управления культуры Астаны и районных акиматов.

В 18:00-19:00 часов 30 декабря концерт будет проходить в Столичном парке.

В 12:00-13:00 часов 31 декабря программу можно будет посмотреть в районе Есиль – ЖМ «Пригородный»; Алматы – ЖМ «Интернациональный»; Сарыарка – парк «Коктал» и Байконыр – ЖМ «Ондирис».

В праздничном мероприятии примут участие творческие коллективы и звезды казахстанской эстрады.

Напомним, с 21:00 до 02:00 часов 31 декабря на Городской площади, у монумента «Қазақ елі», на площадке ЭКСПО для жителей и гостей столицы пройдут праздничные концерты «Жаңа жыл түні». В мероприятии примут участие звезды отечественной эстрады, такие как Qanay, Али Окапов, Ayree, Маржан Арапбаева, Ильхан Ихсан, Кенжебек Жанабилов, Диана Исмаил, Аука, Еркеш Хасенов, Серик Ибрагимов, Алишер Каримов, группа «Килиманджаро», Алмас Кишкенбаев, Бейбит Корган и другие известные артисты. 

Также ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января праздничные мероприятия пройдут в трех локациях города. 

#Астана #праздник #акимат #концерты #Новый год

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