Новоизбранные и назначенные президентом депутаты Сената прошли регистрацию в ЦИКе

Они будут выполнять законодательные функции для всего Парламента по принятию законов, пока не пройдут выборы депутатов Мажилиса.

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Глава Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров сообщил о регистрации депутатов Сената Парламента РК, назначенных президентом Касым-Жомартом Токаевым и избранных ранее от каждого региона, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Таким образом, начинаются ваши полномочия в качестве депутатов Сената. Вы стали депутатами Парламента Республики Казахстан - высшего представительного органа страны, осуществляющего законодательную власть», - сказал Нурлан Абдиров.

Он отметил, что депутаты Сената будут выполнять законодательные функции для всего Парламента по принятию конституционных законов и законов, пока не пройдут выборы депутатов Мажилиса.

Выборы назначены на 19 марта.

Напомним, накануне глава государства своим указом назначил депутатов Сената Парламента РК.

14 января от каждого региона были избраны 20 сенаторов. Тогда же от Астаны был избран депутатом Сената Парламента РК Андрей Лукин.

