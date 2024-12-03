Новую модель обучения внедрят для малокомплектных школ РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Качество образования в малокомплектных сельских школах повысилось в среднем на 7%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения



Гани Бейсембаев поделился результатами реализуемых проектов по повышению качества образования в сельских школах. Наиболее эффективной стала модель «Опорная школа — малокомплектные школы», реализованная в Актюбинской области.

Результаты проекта показали, что по сравнению с 2023 годом качество образования в малокомплектных сельских школах повысилось в среднем на 7%. В области сформирована цифровая экосистема образования, решились вопросы доступа к высококачественному интернета. В связи с этим, Минпросвещения предлагает масштабировать данный проект во всех регионах страны.

«Комплексная работа, проведенная в Актюбинской области, способствовала повышению качества образования в малокомплектных школах. Минпросвещения в качестве национального координатора разработало стратегию развития сельских школ. Теперь акиматам необходимо на основе разработанной стратегии обеспечить поэтапную реализацию работ по масштабированию проекта», — подытожил министр.

Отмечается, что в текущем году к проекту были привлечены 10 опорных и 30 малокомплектных школ Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей. С января 2025 года в проекте примут участие 192 опорные и 759 малокомплектных школ из 17 регионов. На третьем этапе данным проектом должны быть охвачены все оставшиеся малокомплектные школы.