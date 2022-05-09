Новую модель системы сдержек и противовесов в Казахстане предложил Токаев

Поправки в Конституцию – новая глава в истории Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил новую модель системы сдержек и противовесов с переходом от суперпрезидентской к президентской модели с сильным Парламентом и подотчетным Правительством, с дальнейшей демократизацией общества. Данные концептуальные изменения архитектуры организации государственной власти с дальнейшей демократизацией общества потребовали изменений в Конституции. В рамках конституционной реформы 2022 года предложены 56 поправок в 33 статьи Основного закона.

Согласно статье 1 Конституции Республика Казахстан провозгласила себя как демократическое, светское, правовое и социальное государство, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Также, согласно Конституции, Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления, а народ является единственным источником государственной власти и осуществляет ее непосредственно через республиканский референдум и свободные выборы.

Поскольку вносятся фундаментальные изменения в Конституцию, безусловно, такой вопрос должен рассматриваться на общереспубликанском референдуме. Например, в пункт 3 статьи 6 Конституции Президент предложил внести поправки, согласно которым земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу.

Как известно, Глава государства постановил провести референдум 5 июня 2022 года. Референдум как один из важнейших институтов прямой демократии, форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам, позволит обеспечить прямое участие народа в выборе данного политического курса. Думаю, что в любой демократической стране мира референдум всегда приветствовался и еще раз подчеркивает демократический характер проводимых конституционных реформ. Объявление о проведении референдума Президентом еще раз подчеркивает акцент на новый политический курс, в котором исключительно народу предоставляется право участия в принятии государственно важных, социально значимых вопросов. Проводимая конс­титуционная реформа еще раз подчеркнула твердость взятого курса в рамках концепции «слышащего государства», в котором народ является единственным источником власти, и человек, его права и свободы являются высшей ценностью государства.

Условно поправки можно разделить на три группы. Первая группа связана с ограничением полномочий Президента. Вторая – с усилением Парламента, изменением порядка его функцио­нирования, принятия законов, подотчетности Правительства. Третья группа связана с введением демократических институтов, демократизацией общества и защитой фундаментальных прав человека.

В целом можно сказать, что эти политические изменения и реформы направлены на создание новой модели государственного управления, в которой серьезная роль отведена народу через демократические принципы децентрализации власти, новой смешанной избирательной системы, с правом отзыва депутатов Мажилиса, изб­ранных по мажоритарной системе, правом обращения в Конституционный суд и уполномоченному по правам человека в РК.

Что касается первой группы поправок, крайне нежелательно сращивание партийных структур с государственным аппаратом. Монополия в политике неизбежно приводит к деградации государства. В связи с чем предлагается переформатировать ветви власти и внести следующие изменения в законодательство.

В целях перехода от суперпрезидентской к президентской модели полномочия Президента РК не только ограничены, но ряд полномочий и вовсе исключен.

Так, установленный законодательный запрет на членство Президента РК в политических партиях в период осуществления им своих полномочий позволит обеспечить равноудаленный статус Главы государства от политических партий, что обеспечит независимость политических партий, широкую политическую палитру и плюрализм мнений. Подобные ограничения об обязательном выходе из партии коснулись также председателей и членов Центральной избирательной комиссии РК, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Конституционного суда РК. Такой подход позволит дистанцироваться госорганам от политической деятельности и обеспечить здоровую конкуренцию политических партий, с различными политическими программами, что в итоге всегда имеет позитивный результат для динамичного развития общества.

Исключенные положения, преду­сматривающие право Президента РК по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы, право Президента РК освобождать от должности акимов районов и городов областного значения, района в городе, города районного значения, села, поселка, сельского округа, свидетельствуют о дальнейшей децентрализации власти и передачи самостоя­тельности на местах. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что это также требует повышения ответственности и гражданской позиции, активной вовлеченнос­ти электората в решение вопросов местного значения. Каждый гражданин должен осознать и почувствовать ответственность, поскольку в Новом Казахстане именно народу предоставляется право выбора дальнейшего политического курса, участие в общественно значимых вопросах. Каждый гражданин должен осознать, что важно конкретными делами, активным, конструктивным участием в делах государства обепечивать дальнейшее развитие нашей страны. В этом и основная идея, по-моему, Нового Казахстана как справедливого общества, в котором будет сильная политическая культура с активным, ответственным и конструктивным участием граждан в государственных делах, прямое участие в проводимой государственной политике.

Установленный законодательный запрет для близких родственников Президента занимать руководящие должности в государственных органах и субъектах квазигоссектора позволит обеспечить принципы равного и справедливого доступа к руководящим должностям в государственных органах и субъектах квазигоссектора и исключит привилегии, монополизацию предпринимательства, бизнеса в одних руках.

Для усиления Парламента и подотчетного Правительства пересмотрены положения законодательства, определяющие сос­тав и структуру Парламента РК, регулирующие законотворческие процедуры в республике, конституционного, бюджетного, финансового законодательства в части осуществления парламентского контроля за бюджетными процедурами, в частности, за качеством исполнения республиканского бюджета; внедрены смешанная пропорционально-мажоритарная модель выборов депутатов Парламента, отзыв депутатов Мажилиса, избранных по мажоритарной системе выборов; создана Высшая аудиторская палата; введена практика принятия экстраординарных актов Правительством в исключительных, экстренных случаях.

Очень важным является сохранение принципа бикамеральности (двухпалатного Парламента), поскольку Казахстан обладает огромной территорией и областные центры находятся на большом расстоянии как друг от друга, так и от центра. Поэтому, чтобы госуправление было эффективным, важно учитывать интересы каждого региона. В целях повышения роли Парламента Глава государства подчеркнул необходимость совершенствования высшего представительного и законодательного органа страны путем внедрения смешанной избирательной системы и усиления полномочий Мажилиса, сокращения президентской квоты депутатов и пересмотра полномочий Сената по принятию законов.

Так, предложены поправки в Конституцию, которые преду­сматривают смешанную систему выборов.

В любой демократической стране залогом политических реформ является доверие населения представителям политической власти. Поэтому весьма своевременным является предложение Президента о необходимости введения смешанной модели избирательной системы. Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следующей схеме: 70% – на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной.

Мажилис будет состоять из 98 депутатов, избираемых в порядке, установленном конституционным законом по смешанной избирательной системе, по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам.

Новая смешанная избирательная модель позволит обеспечить широту политического разнообразия «без предоставления кому-либо искусственных преференций». Безусловно, многие указанные в Послании механизмы реформирования потребуют приведения в соответствие и принятие конституционных законов. Так, 70-процентная пропорциональная система повысит возможность расширения и представительство политических партий различных направлений, позволит обеспечить широкий учет политического разнообразия. Она будет способствовать сохранению стабильнос­ти межнационального согласия, так как в партийные списки будут включены и представители этнических меньшинств.

Новая система также повышает шансы на избрание женщин и кандидатов меньшинств, если они будут включены в партийные списки. Ведь пройти по округу таким людям сложнее. Кроме того, при пропорциональной системе избиратели не разбиваются по округам.

30-процентная мажоритарная система позволит выбрать кандидата от каждого избирательного округа, поскольку страна делится на примерно равные по количеству населения округа, от каждого из которых выдвигаются кандидаты. Это повышает представительность населения.

Несомненными достоинствами мажоритарных выборов являются простота, шанс избирателей на участие в выдвижении кандидатур, перечисление всех претендентов по имени, поскольку побеждает тот кандидат, которому удалось набрать наибольшее количество голосов.

Предложенная Президентом Казахстана мажоритарная система выборов позволит сформировать сильные связи кандидата с его избирателями (электоратом), что весьма своевременно и актуально для современного Казахстана, и позволит в случае неисполнения депутатами своих обещаний отозвать депутата по желанию избирателей от конкретного избирательного округа – а это дополнительный рычаг влияния на народных избранников.

Мажоритарная система выборов позволяет сформировать наиболее устойчивые органы власти.

Хотелось бы более подробно остановиться на процедуре отзыва депутатов. Этот институт является противоположностью выборам. В результате применения установленной в законе процедуры лицо, получившее выборный мандат, его лишается. По данному избирательному округу проводятся новые выборы с целью замены отозванного депутата. Отзыв – отражение тесной связи депутата со своим округом.

Инициаторами отзыва чаще всего выступают группы избирателей установленной в законе численности (опыт США, Швейцарии, Польши и Румынии).

Предложенная Главой государства смешанная модель будет универсальной и объединяющей лучший мировой опыт, так как позволит учесть интересы и избирателей, и партий и создаст прямую ответственность победившего кандидата перед его избирателями, и свидетельствует об усилении роли Мажилиса.

Президент предложил новую, более эффективную модель сис­темы сдержек и противовесов между палатами Парламента. Президентскую квоту в Сенате Президент предложил рассматривать не как средство контроля, а в качестве механизма учета голосов и мнений социальных групп, слабо представленных в Парламенте. Поэтому Президентом принято решение о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов, пять из которых будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходит в настоящее время.

Таким образом, Президент предложил упразднить квоту АНК в Мажилисе, которая будет перенесена в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, общее количество депутатских мест в Мажилисе уменьшится. Эта новация обеспечит мандаты и дополнительные голоса различным этническим группам в верхней палате.

Полномочия Сената будут дополнены правом согласования кандидатур на посты председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета. Это новшество серьезно укрепит механизмы сдержек и противовесов в политической системе. И заметно упростит законотворческую процедуру. Действующая конституционная модель наделяет Сенат правом принимать или не принимать проекты законов, одобренные Мажилисом, т. е. тем самым нарушается баланс интересов, у Мажилиса отсутствует реальная возможность преодоления возражений Сената. Предложенный Президентом механизм наделяет правом Сенат только одобрять или не одобрять законы, уже принятые Мажилисом, что является весьма логичным, поскольку законодательная инициатива реализуется исключительно в Мажилисе, и именно Мажилис должен обладать правом принимать законы. В целях эффективности законотворческого процесса предусмотрена процедура создания согласительной комиссии, в случаях возможных разногласий между палатами и процедуры преодоления этих разногласий. Смещение акцентов на данный момент подчеркивает значимость и усиление Мажилиса. И это очень важно, поскольку именно он в большей степени отражает потребности или желания электората, населения, народа Казахстана.

Вместе с тем по конституционным законам предусмотрена иная процедура принятия, они будут приниматься на совместном заседании палат Парламента.

Кроме того, предложено усилить роль Парламента в качественной реализации республиканского бюджета. В этой связи создание Высшей аудиторской палаты и обязанность Председателя палаты отчитываться перед депутатами Мажилиса два раза в год являются своевременными.

Мировой опыт свидетельствует о том, что Парламент всегда выступает в качестве основного органа, контролирующего распределение бюджета.

Также в рамках обсуждения конституционных поправок мы рассматривали и обсуждали разные ситуации, поэтому была прописана норма об особом порядке принятия законов в кризисных ситуациях. Речь идет о том, что Правительство в исключительных случаях, когда есть угроза жизни и здоровью населения, конституционного строя, экономической безопасности и общественного порядка, сможет принять под свою ответственность акт, который будет в последующем подлежать рассмотрению Парламентом немедленно на совместном заседании его палат.

Важным аспектом демократии является дальнейшая децентрализация с дальнейшей демократизацией общества.

Глава государства отметил, что «успешная политическая модернизация и развитие гражданского общества невозможны без дальнейшего углубления процессов децентрализации власти».

Президент подчеркнул: «Надо понимать, что сильная система местного самоуправления – это базовая основа для прямого учас­тия граждан в улучшении качества жизни в своем родном населенном пункте».

Мировой опыт показывает, что сильная система местного самоуправления выступает в качестве сильнейшего механизма демократизации общества, поз­воляющей самостоятельно на местах, в регионах, качественно, рационально, заинтересованно решать вопросы местного значения. Местное самоуправление при прямом финансировании во многих странах мира эффективно решает вопросы благоустройства территорий, строительства дорог и т. д. Поэтому модернизация мас­лихатов позволит придать новый импульс для развития регионов, повышения качества жизни каждого гражданина и прямого участия населения в решении вопросов местного значения и соответствует передовой международной практике (Европейская Хартия о местном самоуправлении). Эти поправки направлены на повышение электоральной активности граждан и их вовлеченность в процесс всесторонней модернизации страны.

Важно подчеркнуть, что поправки в Конституцию также направлены на усиление конс­титуционных гарантий прав и свобод граждан.

В этой связи необходимо отметить учреждение Конституционного суда. На сегодня Конституционный совет рассматривает конституционность не только принятых законов, но еще не подписанных Президентом, осуществляя так называемый предварительный конституционный контроль и последующий конституционный контроль. То есть уже вступившие в силу законы и нормативные акты проверяют в КС по обращениям судов.

Однако в действующей модели не предусматривается рассмотрение индивидуальных жалоб с применением всех процедурных начал, а именно это присуще конституционным судам. В этом ключе важно отметить усиление уполномоченного по правам человека и прокуратуры. Закрепление конституционного статуса уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан является серьезным демократическим шагом. Еще одним важным шагом по усилению гарантий прав и свобод граждан является запрещение применения смертной казни. В соответствии с общепризнанными международными стандартами ООН в области защиты прав человека и взятыми международными обязательствами Казахстана в Конституции предусмотрено, что применение смертной казни запрещается.

Таким образом, защита фундаментальных прав и свобод граж­дан, возрождение института Конс­титуционного суда, усиление уполномоченного по правам человека и прокуратуры сыграют позитивную роль в утверждении Казахстана как демократического, светского, социального, правового государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Разработка проектов конституционных законов и законов по данному блоку предполагается в августе 2022 года.

Проводимые реформы обеспечат модернизацию политической сис­темы страны за счет исключения некоторых президентских полномочий, усиление самостоятельности местных исполнительных органов, повышение политической конкуренции, равные условия для развития всех партий, укрепление механизмов сдержек и противовесов в политической системе, упрощение законотворческих процедур, усиление парламентского контроля за исполнением респуб­ликанского бюджета, повышение электоральной активнос­ти граждан и их вовлеченности в процесс всесторонней модернизации страны, совершенствование выборных процедур и контроля за их соб­людением.

Конституционные реформы направлены на реализацию принципа приоритета прав и свобод человека, укрепление демократического, правового, социального государства, в котором единственным источником власти является народ, т. е. от активной гражданской позиции каждого казахстанца и его ответственного отношения зависит дальнейшее развитие государства.