Экономика
Новую программу жилищного строительства представят в Казахстане
Жания Уранкаева
Новую программу жилищного строительства в Казахстане представят в июне текущего года, об этом в ходе совещания по вопросам строительства сообщил заместитель министра национальной экономики РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В настоящее время мы разрабатываем новую программу жилищного строительства, до июня мы ее представим на рассмотрение Правительству. Если оно нас поддержит, то у нас имеются очень амбициозные планы, и финансовые ресурсы мы планируем в течение 10–15 лет привлечь в строительную отрасль", – сказал вице-министр.

Спикер отметил, что часто возникают серьезные вопросы в тот момент, когда оказывается поддержка отечественным производителям строительных изделий. 

"Со стороны акимата и строительных компаний поступают жалобы о повышении стоимости жилья, поэтому нам необходимо разработать эффективный механизм по обеспечению прозрачности ценообразования продукции", – подчеркнул Каирбек Ускенбаев. 

Отметим, что в рамках исполнения поручения Главы государства, данного на расширенном заседании Правительства РК 10 февраля, на стимулирование строительства жилья из средств Национального фонда выделяется около 360 млрд тенге.

Участники совместного собрания пришли к выводу, что в целях быстрого возведения объектов, снижения стоимости строительства и повышения казахстанского содержания необходимо провести работы по активному вовлечению отечественных производителей в данном направлении.

В настоящее время казахстанские производители готовы обеспечить данное строительство материалами отечественного производства. 

Добавим, что объем прочей неметаллической минеральной продукции по итогам прошлого года составил 104,8%. Увеличились объемы по следующей основной продукции: цемент – на 5,5%, трубы из пластмасс – на 6,9%, кирпичи керамические – на 12,3% и краски и лаки из полимеров – на 2,1%. Рост производительности труда за 9 месяцев 2015 года составил 12%.

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