Новую схему мошенничества активно практикуют в РФ

В России распространяется вирус троян, имитирующий пуш-уведомления от банков. Когда он попадает в телефон, то блокирует экран, при этом начинают всплывать фейковые уведомления о списаниях средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Известия»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В этот же момент потенциальной жертве звонит подставной сотрудник банка и говорит о взломе личного кабинета. Дальше схема может разниться: мошенники или выманивают данные для реального входа в онлайн-банк, или просят самостоятельно перечислить средства на «безопасный счет», - рассказал гендиректор SafeTech Денис Калемберг.

Программы-вирусы также не перестают нападать через рекламные продукты.

О попытках мошенничества с использованием троянов, имитирующих пуш-уведомления, также сообщали волонтеры Ассоциации развития финансовой грамотности. У всех, кто сталкивался с такой схемой, смартфон был на Android, а антивируса в нем не стояло, уточнили в АРФГ.

Подобные случаи известны и в Почта Банке, рассказали в его пресс-службе.