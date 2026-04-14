Новую технологию переработки плодоовощной продукции разработали в Казахстане

Сельское хозяйство
36
Дана Аменова
специальный корреспондент

Оптимизация процессов термообработки и гомогенизации позволила снизить технологические потери и повысить качество продукции

Фото: пресс-служба МСХ РК

Ученые Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности разработали технологию производства натуральных соков прямого отжима, джемов и пюре с повышенными функциональными свойствами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Как отметили в министерстве, разработка может существенно изменить ситуацию на рынке переработки плодоовощной продукции в Казахстане.

При ежегодном объеме производства около 3,5 млн тонн промышленной переработке подвергается лишь порядка 5% урожая, тогда как потери при хранении превышают 30%. В результате доля импортной консервированной продукции достигает 80–85%.

Основная задача проекта – создание отечественных функциональных продуктов и внедрение ресурсосберегающих, малоотходных технологий переработки.

«Ключевой особенностью разработки стало создание купажированных рецептур на основе соков свеклы, моркови и яблок с добавлением природного пребиотика – пектина. Технология обеспечивает глубокую переработку местного сырья с сохранением его биологической ценности, включая антиоксиданты, витамины и пищевые волокна. Оптимизация процессов термообработки и гомогенизации позволила снизить технологические потери и повысить качество продукции. Полученные продукты обладают профилактическими свойствами и могут быть востребованы в рационе людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями обмена веществ», – проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что в рамках проекта ученые опубликовали результаты исследований в международных научных изданиях и получили патент на технологию производства и метод получения пектина.

Ожидается, что внедрение технологии на предприятиях АПК, особенно в южных регионах страны, позволит существенно сократить импортозависимость и занять растущую нишу рынка продуктов здорового питания.

#МСХ #переработка #продукция #технология

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]