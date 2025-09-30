Новые автобусы получили специализированные музыкальные школы-интернаты в Алматы

Новый транспорт будет использоваться для перевозки учеников внутри города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При поддержке министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой, за счет спонсорских средств для двух специализированных музыкальных школ-интернатов Алматы были приобретены новые школьные автобусы, сообщает Kazpravda.kz

Учащиеся Республиканской средней специализированной музыкальной школе-интернате для одарённых детей имени Куляш Байсеитовой с начала учебного года в школу и домой едут в автобусе на 37 мест, предоставленном ТОО Integra Construction KZ.

А 26 сентября корпоративный фонд Samruk-Kazyna Trust официально передал автобус на 27 мест Республиканской казахской специализированной музыкальной школе-интернату имени А. Жубанова.

Новый транспорт будет использоваться для перевозки учеников внутри города. Если раньше детям приходилось самим, с тяжелыми музыкальными инструментами, добираться в школы с несколькими пересадками, то теперь они смогут приезжать на занятия безопасно и в комфортных условиях.

Минкультуры РК продолжает работу по улучшению условий обучения и материально-технического оснащения организаций образования в сфере культуры и искусства. Сегодня для школ приобретаются новые музыкальные инструменты.

Учащиеся 1–4 классов обеспечены горячим питанием. Ведётся проработка вопроса о строительстве современных школ-интернатов за счёт инвесторов.

