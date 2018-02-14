​Новые горизонты столицы

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В ходе встречи Главе государства была представлена информация о социально-экономическом развитии столицы и ходе подготовки к празднованию 20-летия Астаны.

– По итогам 2017 года социально-экономические показатели развития города выросли почти в 2 раза. Промышленность выросла на 7%. За 5 лет 46 индустриальных проектов обеспечили доходы в 1 триллион тенге, – сказал Асет Исекешев.

Кроме того, Президенту Казахстана было доложено о росте частных инвестиций в основной капитал, их доля за отчетный период составила 70%.

– В прошлом году у нас зафиксирован рекорд – было построено 2,4 миллиона квад­ратных метров жилья. Сейчас мы продолжаем застройку 4 районов города за счет частных инвесторов и национальных компаний, – сообщил аким Астаны.

Асет Исекешев также проинформировал Нурсултана Назарбаева о ходе реализации инфраструктурных проектов в столице и планах по строительству новых дорог в пригородной зоне Астаны.

Глава государства дал положительную оценку работе по строительству ряда социальных объектов столицы, проведенной совместно с акиматами регионов.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.

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