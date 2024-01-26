Новые грани Ботайской культуры

Пристальное внимание ученые уделили изучению жилищ наших древних предков. Как выяснилось, их конструкция несет не только практическое, но и символическое, мировоззренческое значение.

– Ботайские дома копируют структуру мира, – говорит Куаныш Шакшаков, директор государственного историко-культурного музея-заповедника «Ботай». – Округло-много­угольная форма дома, шаровое перекрытие имитируют небес­ный свод, в центре жилища располагается очаг с огнем – это искусственное солнце. Днем лучи солнца проникают через круглое дымовое отверстие, ночью кос­тер-очаг освещает жилище. При этом дымовое отверстие играло магическую роль воссоединения искусственного и живого солн­ца. Отголоском этого явления можно считать использование формы колеса в качестве купола мавзолея у казахов. Специалисты считают, что проявление культа колеса-солнца – наследие древнейших верований.

Свидетельством большого символического значения ботайских жилищ может служить и тот факт, что в условиях сохранения традиций коневодческого хозяйства у населения степей, вплоть до современности, сохранился принцип ботайских сооружений (использование глины, куполообразное перекрытие, округлая форма). Этот метод стал использоваться в сооружениях, носящих сакральный характер. В ботайское время утилитарные и священные функции жилища совмещались в мировоззренческом и бытовом единстве. Яркий тому пример – использование в культовых целях черепов людей с глиняными масками, а также обычай обряда принесения жертв при закладке жилищ.

Как в свое время отмечал перво­открыватель Ботайской культуры Виктор Зайберт, не все дома были одинаковой формы и однотипны по внутреннему расположению очагов, хозяйственных ям и ниш. Кроме многоугольно-овальных форм площадью до 70 кв. м, были и небольшие жилища квадратной формы площадью до 25 кв. м.

Часто очаги в них находились не в центре, а у стен (пристенного типа). Эти постройки известны у ряда скотоводческих народов и могли использоваться как бани. Некоторые большие жилища мог­ли использоваться ботайцами в общественных целях. Так, в одном из домов, расположенных в центре поселения, на полу у очага археологами были найдены 12 гравированных путовых костей лошадей. Фаланги покрыты по продольным и иногда по венечным краям насечками, а по одной из плоских поверхностей – геометрическим орнаментом. Чаще анализ загадочных предметов ведется в трех аспектах: функция, числовая обусловленность, смысловая значимость.

Таким образом, изучение жилищ древних оседлых коневодов Казахстана позволило ученым понять их общественное устройство и мировоззрение.

Удалось выяснить, что первичной ячейкой ботайского общества была семья. В нее, предположительно, входило 8–10 человек. В поселении в исторически определенный промежуток проживали 600–800 человек. В зимнее время люди концентрировались в поселении, а в теплое время года расходились по разным точкам обитания.

Современные исследователи Ботая Скандарбек и Сабина Аязбековы отмечают, что образ жизни обычного ботайца невозможно себе представить и реконструировать без его коня. На территории только 4 из 20 ботайских поселений (Ботай, Рощинское, Красный Яр I и Васильковка IV) в общей сложности было обнаружено свыше 300 тыс. костей лошадей.

Особое историческое значение Ботая заключается в том, что здесь впервые были найдены те артефакты, которые подтверж­дают факт доместикации. Одомашнивание лошади относится к числу событий, имеющих общемировое значение и с которых начинается новая эра человечест­ва. Так, известный немецкий философ Карл Ясперс писал, что приручение лошади привело к тому, что человек оторвался от привычной почвы, ему открылись дали и свобода передвижения, возможность создания новой, превосходящей прежнюю, боевой техники.

Стало быть, именно доместикация лошади способствовала формированию исторической и цивилизационной общности народов, проживающих на территории, которую ее насельники и многие исследователи не случайно называли Великой степью.