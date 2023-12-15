Новые имена в литературе

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Рустам Алмазов

В Алматы прошла презентация четырнадцати книг, изданных в рамках проекта «Жаңа қазақ әдебиеті».

фото пресс-службы МКИ

В мероприятии, организованном Министерством культуры и информации РК и государственной Книжной палатой РК, приняли участие вице-министр культуры и информации РК Арман Жудебаев, заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана Нуржан Куантай, общественные деятели, известные писатели, авторы книг, изданных в рамках государственной программы, издатели и сотрудники библиотек.

– Выступая на Национальном курултае в Туркестане, Глава государства Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на развитии книжной индустрии. Презентация книг, изданных серией «Жаңа қазақ әдебиеті», является одной из главных мер по исполнению поручения Президента. В рамках данного проекта издаются ранее не выпускавшиеся книги. Я уверен, что новые произведения займут особое место в современной казахской литературе. Поддержка представителей новой казахской литературы будет всегда в центре внимания нашего министерства, – отметил Арман Жудебаев.

Серия «Жаңа қазақ әдебиеті» – уникальный проект, стартовавший в прошлом году в рамках респуб­ликанской программы «Издание и распространение общественно значимой литературы». Как сообщает пресс-служба МКИ, в 2022 году в рамках программы было издано десять книг известных авторов, каж­дая из которых в количестве 3 тыс. экземпляров была направлена во все регионы страны. Четырнадцать новых книг, которые изданы в этом году, также пополнят библиотечные фонды Казахстана. Среди авторов, чьи произведения вошли в серию «Жаңа қазақ әдебиеті», как известные мастера, так и молодые писатели – Жусипбек Коргасбек, Ерлан Жунус, Думан Рамазан, Маралтай Райымбекулы, Алия Даулетбаева, Алпамыс Файзолла и другие.

В ходе мероприятия писатели и представители издательской индустрии обсудили актуальные вопросы современной казахской литературы.

#Алматы #проект #книги #презентация #литература

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