Новые линии электропередачи запустили в Атырауской области

Энергетика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В рамках модернизации энергосистемы Казахстана надежность сети Западной зоны повышена в 2 раза

Фото: пресс-служба правительства РК

В Атырауской области состоялся запуск новых линий электропередачи, построенных для усиления электрической сети Западной зоны Казахстана. В официальной церемонии подключения в режиме телемоста принял участие премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Для повышения пропускной способности сети и надежности энергоснабжения потребителей Западной зоны Казахстана АО «KEGOC» построило 5 линий электропередачи 220 кВ по маршруту «Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау – Мангистау» общей протяженностью порядка 780 км. В ходе работ установлено свыше 4,2 тыс. электрических опор, обеспечено расширение подстанций «Уральская», «Правобережная», «Индер», «Кульсары», «Тенгиз», а также введена новая распределительная подстанция «Карабатан».

В результате реализации проекта значительно увеличена пропускная способность электрической сети: на участке «Западно-Казахстанский энергоузел – Атырау» со 100 МВт до 200 МВт; на участке «Атырау – Мангыстау» с 50 МВт до 200 МВт. В совокупности это в 2 раза повысило надежность сети Западной зоны. Вероятность отключения потребителей при этом сведена к минимуму.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что данный стратегически важный проект имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности и развития экономики Западного региона.

«Он позволит увеличить пропускную способность электрических сетей в 2 раза, а также значительно сократить количество случаев отключений потребителей на западе Казахстана, в том числе при аварийных ситуациях на электростанции МАЭК», — сказал премьер.

Усиление электрической сети Западной зоны также станет основой для ее дальнейшего объединения с Единой электроэнергетической системой Казахстана.

Как отметил председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов, использованное во время строительных работ современное электросетевое оборудование отличается высокой производительностью.

«Установленные на подстанции «Индер» управляемые шунтирующие реакторы являются уникальным комплексом, который стабилизирует напряжение без коммутации. Он также снижает потери и повышает надежность эксплуатации протяженных линий передачи и распределительных сетей, позволяя оперативно управлять потоками активной и реактивной мощностей», — сказал Наби Айтжанов.

В строительных работах были использованы металлические и железобетонные опоры, провода, изоляторы и трансформаторы отечественного производства. Доля казахстанского содержания составила порядка 70%.

#модернизация #Атырау #запуск #электропередача #энергосистема #линия

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