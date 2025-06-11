Нынешняя весенняя посевная отличалась от предыдущих новыми подходами: в стране сделан серьезный акцент на диверсификацию сельскохозяйственного производства, снижение зависимости от монокультур. По состоянию на 6 июня в республике засеяно 23,7 млн га, или 100% от запланированного объема.

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Как сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства, особое внимание уделено перераспределению посевных площадей в пользу более рентабельных и устойчивых культур. Это позволило не только адаптировать сельское хозяйство к климатическим вызовам, но и учесть рыночные тренды, следуя научно обоснованным нормам севооборота.

В результате увеличены площади под востребованные культуры. Масличные заняли 3,4 млн га (на 0,5 млн га больше, чем

в 2024-м), кормовые – 3,3 млн га (плюс 114 тыс. га). Социально значимая культура – картофель – высажена на 83,4 тыс. га, что на 11,3 тыс. га больше, чем годом ранее. Пшеницу посеяли на 13 млн га (на 187 тыс. га меньше, чем в 2024-м).

Важным условием получения хорошего урожая выступает обеспеченность аграриев качественными семенами. В этом году на посевную было заготовлено 2,3 млн тонн семян. Это позволило фермерам выйти в поле без задержек. В настоящее время в стране аттестованы 246 субъектов, специализирующихся на выращивании и продаже высококачественного семенного материала. Из них 28 занимаются производством оригинальных семян, 82 – элитных, еще 136 – семян I, II и III репродукций. Кроме того, 129 организаций получили допуск к торговле импортными семенами.

Для повышения доступности качественного посевного материала действует государственная поддержка в виде частичной компенсации затрат на приобретение семенного материала. В зависимости от категории семеноводческого хозяйства и уровня репродукции государство покрывает от 50% до 70% стоимости закупленных семян.

Основными зерносеющими регионами Казахстана традиционно выступают Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области. Именно от результатов полевых сезонов в них во многом зависит продовольственная безо­пасность республики. Все названные регионы успешно завершили посевную, выполнив планы по диверсификации культур.

В минувшие годы перед отечественными аграриями остро стоял вопрос недостаточности льготного финансирования. Из-за нехватки доступных кредитов фермеры не соблюдали в полном объеме агротехнологии, не приобретали качественные семена, недостаточно вносили минеральные удобрения. Слабой оставалась работа по защите растений, многие работали на устаревшей сельхозтехнике.

Корень проблем заключался в нехватке бюджетного кредитования. В рамках исполнения поручений Главы государства проведена планомерная работа по повышению доступности льготных кредитных средств для субъектов АПК.

В целях обеспечения льготного кредитования на проведение посевных и уборочных работ в 2025 году выделено 700 млрд тенге. Еще 250 млрд направлено на льготный лизинг сельхозтехники. Чтобы деньги дошли до каждого, выстроена четкая система распределения. Важно также отметить, что впервые в истории АПК Казахстана льготное финансирование посевной началось с декабря 2024 года, а не весной, накануне выхода в поле, как это было ранее.

Благодаря поддержке Правительства в короткие сроки фермерам был предоставлен доступ к кредитованию не только через Аграрную кредитную корпорацию, банки второго уровня, мик­рофинансовые организации, регио­нальные инвес­тиционные центры, кредитные товарищества, но и социально-предпринимательские корпорации.

Проблема недостаточности залогового обеспечения при кредитовании весенне-полевых и уборочных работ была решена за счет включения механизма гарантирования займов через АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». В том числе для малых и начинающих аграрных хозяйств с недостаточной залоговой базой.

В рамках этой программы выдано 1 134 гарантии на общую сумму 166,5 млрд тенге, при этом суммарный объем кредитов сос­тавил 195,9 млрд тенге. В целом фермерами было подано 7 407 кредитных заявок на сумму 493,5 млрд тенге. 6 988 заявок одобрено и профинансировано.

Наращивание потенциала отрас­ли без качественного обновления техники невозможно. Поэтому другим важным направлением поддерж­ки аграриев в рамках льготного финансирования стали лизинговые программы. Еще в 2024 году для этих целей по линии «КазАгроФинанса» были выделены средства в размере 120 млрд тенге. Благодаря принятым мерам 3 870 агроформирований приоб­рели 4 320 единиц необходимой сельхозтехники отечественного производства.

Наиболее значимым стимулом для обновления фермерами парка полевой техники является­ прог­рамма инвестиционного субсидирования, в соответствии с которой аграриям возмещается от 15 до 30% стоимости приобретенных тракторов и комбайнов.

Дополнительной поддержкой служит субсидирование ставки вознаграждения: до 6% – по прио­ритетной технике и до 15% – по другим ее видам. Наряду с этим успешно развивается программа льготного лизинга, которая поз­воляет фермерам получать технику со ставкой вознаграждения в 5% годовых.

В целом посевная 2025 года стала свидетельством нового этапа в развитии АПК Казахстана. Благодаря инициативам Главы государства, работе Правительства прои­зошли изменения в механизмах господдержки, что позволило не только расширить охват фермеров и повысить эффективность оказываемой им помощи, но и решить ключевые проблемы, характерные для предыдущих сезонов, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.