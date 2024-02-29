Новые подходы в сфере земельных отношений – что сделано и что планируется

Для решения накопившихся вопросов и улучшения ситуации в земельной сфере в правительстве вырабатывают ряд комплексных подходов и системных мер

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Переформатировать работу и обеспечить пастбищами население регионов – такая задача стоит перед Комиссией по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушениями земель на 2024 год. Что сделано в данном направлении и что планируется – обсудили на очередном заседании Комиссии под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Обеспечить потребности жителей регионов в местах выпаса скота, справедливо перераспределяя возвращенные земли и усиливая борьбу с деградацией почвы – все эти возможности дает принятый на днях закон по вопросам использования пастбищ.

Для решения накопившихся вопросов и улучшения ситуации в земельной сфере в правительстве вырабатывают ряд комплексных подходов и системных мер. Среди них переход на безбумажный формат оказания услуг и автоматизация процедуры предоставления земельных участков. При этом ожидается, что оцифровка всех процедур, связанных с земельными вопросами, позволит исключить коррупционные предпосылки и усилить ответственность на местах.

В Казахстане в 2023 году была запущена информационная система «Единый государственный кадастр недвижимости» (ИС ЕГКН). В Астане, Алматы, Шымкенте, городах областного и районного значения законодательно внедрен электронный порядок предоставления земельных участков. Создаются цифровые сельскохозяйственные карты. Всего по итогам прошлого года было оцифровано 145 млн га сельхозземель, что составляет 77% от занятой сельскохозяйственными угодьями площади нашей страны. Полностью завершить оцифровку сельхозземель планируется в 2025 году.

Помимо этого, на базе автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИС ГЗК) ведутся работы по совершенствованию функций в сфере земельных отношений, осуществляемых на бумажных носителях. На заседании Комиссии рассмотрели основные сложности, возникающие в процессе интеграции информационных систем.