Новые поручения и ожидания

Каково отношение казахстанцев к Посланию Президента, на что делать акценты при формировании новой экономической политики, как реагировать на манипуляции общественным мнением? Эти и другие вопросы обсудили эксперты.

Вопросы, касающиеся реализации Послания Президента, и основные политические и социально-экономические задачи, обозначенные в документе, обсудили казахстанские эксперты на площадке клуба Sarap.

Организатором дискуссии выступил Казахстанский институт общественного развития (КИОР) при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. В обсуждении приняли участие руководители общественных объединений, политологи и эксперты КИОР.

Как было отмечено на заседании клуба, Послание носит название «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», соответственно и акценты в нем делаются на структурные экономические преобразования и продолжение политической модернизации.

«В первую очередь государство обеспечит равенство возможностей и справедливость для всех. Будут гарантированы высокий уровень общественных благ и поддержка социально уязвимых категорий населения, в том числе граждан с особыми потребностями», – подчеркнул Глава государства в Послании.

Говоря о тезисе «справедливость для всех», директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов обратил внимание на необходимость реформирования судебной сис­темы. По его словам, сейчас выносится большое число несправедливых судебных решений, продолжает существовать коррупция в судах, не решена проблема дефицита квалифицированных кадров.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что в социальных сетях произошел резкий скачок активности провокаторов и популистов, манипулирующих общественным мнением.

– Множество блогеров, рассуж­дающих о причинах проведения досрочных президентских выборов, строят вокруг этого какие-то надуманные теории, всячески обостряют воп­рос, – отметил Марат Башимов. – Но никто из них как будто не видит того, что у нас в законе о выборах давным-давно есть статья о досрочных выборах. Президент может объявлять их – это законно, и это международная практика. Также он имеет полное право баллотироваться на второй срок. Это закреплено в Конституции. Изменение срока полномочий Главы государства с 5-летнего на 7-летний – конституционный вопрос, он определяется либо референдумом, либо через Парламент. Никакие нормы не нарушаются.

Эксперты вновь подчеркнули важность грамотной информационной работы с населением, повышения правовой грамотности казахстанцев и развития критического мышления.

В свою очередь ведущий экс­перт РГУ «Қоғамдық келісім» Олжас Шариязданов отметил, что в Послании предложены рациональные решения многих проблем.

– На мой взгляд, наиболее важным является посыл Президента по вопросам социально-экономического развития, – сказал он. – Необходимо установление новой экономической политики, опирающейся на реальные механизмы рыночной экономики, – стимулирование частной предпринимательской инициативы, развитие конкуренции и справедливое распределение национального дохода. Государство дает большую свободу экономическим институтам в ценообразовании, тарифной политике, демонополизации. Такая политика видится крайне востребованной. Также хотел бы отметить переход к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики, налоговые льготы для стимулирования технологической модернизации и новых разработок, а также введение налога на роскошь.

Эксперт также обратил внимание на поручения по урегулированию проблем бюджетного планирования и привлечению граждан к управлению местными бюджетами, изменение системы госзакупок с приоритетом качества получаемых товаров и услуг. При этом он отметил важность последовательного снижения участия государства в экономике.

– Еще один момент. Глава государства в Послании говорит о необходимости бережного отношения к земельным и водным ресурсам. Сейчас в Казахстане высока зависимость от притока трансграничных рек, 7 из 8 водохозяйственных объектов – бассейнов – трансграничные. Наиболее уязвимые – Арало-Сырдарьинский, Жаик-Каспийский, Шу-Таласский, Балхаш-Алакольский. Вода – главный стратегический ресурс для нас, и давно назрела необходимость разработки проекта по рациональному ее использованию, – добавил Олжас Шариязданов.

На то, как изменилось отношение казахстанских граждан к ежегодным Посланиям Главы государства, обратила внимание руководитель группы стратегического анализа центра НАО «Казахстанский институт общественного развития» Ляззат Нуркатова. По ее словам, на протяжении многих лет они обсуждались в рабочем режиме на уровне Правительства и Парламен­та и воспринимались скорее как поручения госорганам, а не как обращение к народу.

– Сегодня ожидания общества возросли, и Послание вызвало большой интерес, – отметила она. – Мы завершаем обработку данных телефонного блиц-опроса, насколько общество информировано по тем или иным направлениям, задачам, обозначенным в Послании, и можем констатировать: интерес резко возрос. Сейчас уже больше граждан воспринимают выступление Президента с Пос­ланием как прямое обращение к народу.

Спикер также подчеркнула, что в Казахстане сейчас формируется новый общественный договор.

– По сути, это сделка между властью и гражданином, – уточнила Ляззат Нуркатова. – Государство гарантирует обеспечение жизненно важных потребностей и проявляет заботу о гражданах. Если человек работает, то о нем и его семье заботится государство. Если не работает, ведет аморальный и девиантный образ жизни – соответственно, получает лишь минимальные социальные гарантии. Так общественный договор работает в развитых государствах.

Кроме того, на заседании были затронуты вопросы развития системы школьного и дошкольного образования, строительства новых школ и детских садов, подготовки педагогов. Также эксперты обсудили различные аспекты развития экономики и формирования новой экономической политики, снижения углеводородной зависимости, поддержки малого и среднего бизнеса и другие актуальные темы.