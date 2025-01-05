Новые правила работы журналистов на мирных собраниях внедряют в Казахстане

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 16 января
Министерство культуры и информации РК опубликовало измененные правила деятельности журналистов на мирных собраниях, сообщает Kazpravda.kz
Как указано в документе, при осуществлении своей деятельности по сбору, обработке и подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для СМИ, журналист должен иметь при себе удостоверение журналиста, а также форму с отличительными знаками:
- жилет ярко-синего цвета с надписью PRESS спереди и на спине;
- нарукавную повязку ярко-желтого цвета с надписью PRESS;
- наклейку синего цвета с надписью PRESS.
Для обеспечения профессиональной деятельности журналистов акимат принимает меры по обеспечению оперативным пресс-центром по запросу СМИ, направляемому в местный исполнительный орган. В этой связи СМИ необходимо направить запрос в произвольной форме за сутки до мероприятия, указав количество журналистов.
Оперативным пресс-центром является место, которое соответствует следующим условиям:
- ограничение лентой;
- обеспечение достаточной видимости для произведения фото-, видеосъемки и получения интервью;
- обеспечение электроснабжением;
- обеспечение безопасности журналистов посредством незамедлительного реагирования сотрудников органов внутренних дел в случае их угрозы жизни и здоровью.
При этом журналисты имеют право работать как внутри пресс-центра, так и за его пределами.
Акиматы также обязуются содействовать работе журналистов, включая сопровождение их до пресс-центра, организацию интервью с участниками.