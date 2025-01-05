Новые правила работы журналистов на мирных собраниях внедряют в Казахстане

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 16 января

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство культуры и информации РК опубликовало измененные правила деятельности журналистов на мирных собраниях, сообщает Kazpravda.kz

Как указано в документе, при осуществлении своей деятельности по сбору, обработке и подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для СМИ, журналист должен иметь при себе удостоверение журналиста, а также форму с отличительными знаками:

- жилет ярко-синего цвета с надписью PRESS спереди и на спине;

- нарукавную повязку ярко-желтого цвета с надписью PRESS;

- наклейку синего цвета с надписью PRESS.

Для обеспечения профессиональной деятельности журналистов акимат принимает меры по обеспечению оперативным пресс-центром по запросу СМИ, направляемому в местный исполнительный орган. В этой связи СМИ необходимо направить запрос в произвольной форме за сутки до мероприятия, указав количество журналистов.

Оперативным пресс-центром является место, которое соответствует следующим условиям:

- ограничение лентой;

- обеспечение достаточной видимости для произведения фото-, видеосъемки и получения интервью;

- обеспечение электроснабжением;

- обеспечение безопасности журналистов посредством незамедлительного реагирования сотрудников органов внутренних дел в случае их угрозы жизни и здоровью.

При этом журналисты имеют право работать как внутри пресс-центра, так и за его пределами.

Акиматы также обязуются содействовать работе журналистов, включая сопровождение их до пресс-центра, организацию интервью с участниками.