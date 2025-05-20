Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В пресс-центре Региональной службы коммуникаций состоялся брифинг с участием исполняющего обязанности председателя правления акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз» Равиля Төлебаева.

Спикер выступил с докладом о проделанной работе в 2024 году и в первом квартале текущего года.

— За счёт финансирования инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и кредитования строительства малых промышленных зон, активы увеличились на 13 миллиардов тенге — с 48 до 61 миллиарда тенге. Кроме того, в области была проведена работа по стабилизации цен на социально значимые продукты питания. В 2024 году в рамках этой работы в крупные торговые сети Тараза из стабилизационного фонда была проведена товарная интервенция на общую сумму 338,8 миллиона тенге.

В связи с резким ростом цен на картофель в начале 2025 года из стабилизационного фонда было направлено 415,2 тонны картофеля в магазины «Дәмді себет», «Нұрислам», «Фиркан», «Әлеуметтік дүкен» и другие магазины шаговой доступности в городе Тараз. Продукт был выставлен на полки по цене 130 тенге за килограмм. Также в текущем году в крупные торговые сети Тараза из стабилизационного фонда была проведена дополнительная товарная интервенция на сумму 70 миллионов тенге.

В 2024 году в рамках программы «Кредитование инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства» из республиканского бюджета было выделено 8 миллиардов тенге, дополнительно из местного бюджета — 500 миллионов тенге.

С 2019 по 2024 год в рамках проекта «Ауыл аманаты» было выделено 38,4 миллиарда тенге из республиканского бюджета, и профинансировано 8 027 проектов, — отметил Равиль Куанышбаевич, также поделившись планами корпорации.

На территории индустриальной зоны «Тараз» планируется реализация 17 проектов на сумму 141,6 миллиарда тенге, что создаст 1 426 рабочих мест. Для поддержки малого и среднего бизнеса в индустриальной зоне «Тараз» и в специальной экономической зоне «Jibek Joly» строятся современные производственные площадки за счёт средств Фонда развития промышленности. Ввод этих площадок в эксплуатацию запланирован до конца июня 2025 года.

— В мае 2024 года для привлечения инвестиций в область была создана дирекция «Zhambyl Invest». Она оказывает консультационную помощь отечественным и зарубежным инвесторам по принципу «одного окна». С момента создания «Zhambyl Invest» было проведено более 300 встреч и консультаций, подписано 25 меморандумов и соглашений о сотрудничестве с инвесторами, — сообщил Р. Куанышбаев.

В прошлом году по программе «Кредитование инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства» из республиканского бюджета было выделено 8 миллиардов тенге, дополнительно 500 миллионов — из местного бюджета.

Эти средства пошли на финансирование 15 инвестиционных проектов:

4 проекта — строительство молочно-товарных ферм;

6 проектов — строительство овощехранилищ;

4 проекта — переработка сельскохозяйственной продукции;

1 проект — установка систем капельного орошения.

На сегодняшний день реализовано 3 проекта:

2 проекта по переработке сельскохозяйственной продукции;

1 проект по реконструкции овощехранилища.

Оставшиеся 12 проектов находятся на стадии реализации, их запуск запланирован до конца 2025 года.