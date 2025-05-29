Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтруда подготовило проект приказа главы ведомства, предусматривающий утверждение шести новых профессиональных праздников, сообщает Kazpravda.kz

Информация о документе размещена на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 10 июня 2025 года.

Проект приказа министра труда и социальной защиты населения РК «О внесении изменений в приказ заместителя Премьер-министра - министра труда и социальной защиты населения РК от 29 июня 2023 года № 258 «Об утверждении перечня профессиональных праздников» предусматривает дополнение перечня профессиональных праздников следующими датами:

– День предпринимателей Казахстана – 31 января;

– День ремесленников Казахстана – 7 июля;

– День работников сферы естественных монополий – 9 июля;

– День работника санитарно-эпидемиологической службы – 15 сентября;

– День работников кадровой службы – 12 октября;

– День работника сферы общественного питания – 20 октября.

Кроме того, изменяется дата празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.

Предложения о введении новых профессиональных праздников инициированы уполномоченными госорганами соответствующих сфер деятельности.

Ознакомиться с информацией о проекте приказа можно на портале «Открытые НПА» по ссылке.