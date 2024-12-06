Новые профессиональные праздники появятся в Казахстане

Соответствующий документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 23 декабря 2024 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтруда разработало проект приказа, предусматривающий утверждение 8 новых профессиональных праздников, передает Kazpravda.kz

Проект приказа Минтруда предусматривает дополнение перечня профессиональных праздников следующими датами:

– день органов по финансовому мониторингу – 28 января;

– день работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля;

– день железнодорожного транспорта – первое воскресенье августа;

– день работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября;

– день работников технического и профессионального, послесреднего образования РК – 2 октября;

– день работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября;

– день работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября;

– день уголовно-исполнительной системы – 13 декабря.

Кроме того, из указанного перечня планируется исключить Национальный день печати и День радио в связи с тем, что эти праздники утверждены постановлением правительства РК от 16 августа 2024 года № 668.

Предложения о введении новых профессиональных праздников инициированы уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности, добавили в министерстве.