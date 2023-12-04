Новые соцобъекты более чем на 261 млрд тенге построят в Казахстане

Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

План содержит 43 объекта в таких сферах, как высшее образование, здравоохранение, социальная защита населения, спорт и просвещение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Целый ряд новых социальных объектов планируется открыть в Казахстане в ближайшие годы посредством механизма государственно-частного партнерства. Соответствующее постановление об утверждении Комплексного плана развития ГЧП в социальной сфере на 2024-2028 годы подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Документ принят во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по привлечению частных инвестиций в развитие социальной инфраструктуры. Комплексный план предусматривает софинансирование проектов государством в размере 30% от сметной стоимости. Оставшиеся 70% должен будет привлечь частный партнер.

В целом план содержит 43 объекта в таких сферах, как высшее образование, здравоохранение, социальная защита населения, спорт и просвещение. После строительства частные партнеры будут управлять и обеспечивать их техническое обслуживание на протяжении 10 лет. При этом сами объекты после ввода в эксплуатацию передаются в собственность государства.

Так, планируется строительство 9 студенческих общежитий на 7,9 тыс. койко-мест. Параллельно с этим новые общежития будут открываться в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана. В частности, в 2023 году запланирован ввод 43 общежитий на 10,4 тыс. койко-мест. В целом же за счет всех источников до 2028 года будет введено 55,5 тыс. койко-мест.

Наряду с этим предусматривается открытие 3 новых поликлиник и 3 реабилитационных центров. Это позволит расширить охват граждан медицинскими и специальными социальными услугами.

В сфере спорта запланирован запуск 8 новых спортивных залов. В системе просвещения будут реализованы проекты по строительству 5 учебно-оздоровительных центров, 5 дворцов школьников и 10 школ искусств.

Общая стоимость новых объектов по всем направлениям предварительно составит свыше 261 млрд тенге, отметили в пресс-службе.

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