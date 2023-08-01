Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля

Об этом в ответ на публикацию «Казправды» от 17.07.2023 года «Под «лежачий тариф» вода не побежит!» сообщил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) по г. Шымкенту Дархан Каинбердиев.

В адрес ДКРЕМ и акимата Шымкента действительно обратилось ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» – субъект, находящийся в красной зоне, – с заявкой на увеличение суммы инвестицион­ных программ.

По итогам рассмотрения проектов инвестиционных программ акимат города представил заключение о целесообразности утверждения дополнительной инвестиционной программы ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» по услуге водоотведения на 3 года с увеличением суммы с 1,1 до 4,38 млрд тенге, а по услуге водоснабжения оставить инвести­ционную программу без изменений на уровне ранее утвержденного на сумму 5 млрд тенге и заменой 31,4 км сети в течении трех лет.

По словам Дархана Каинбердие­ва, ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» для пересмотра уровня заработной платы работников и включения дополнительных сумм инвестиционных программ вышло с заявкой на утверждение новых тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации). Она была рассмотрена департаментом с учетом требований законодательства, проекты тарифов были обсуждены с общественностью на публичных слушаниях. По итогам утверждены новые тарифы с вводом в действие с 1 июля 2023 года. На услуги водоснабжения средний тариф изменен со 163,34 до 165,94 тенге за 1 м3, на услуги водоотведения – со 104,72 до 137,09 тенге за 1 м3.

Основные причины их повышения – рост заработной платы (увеличение оплаты труда работников от 118,8 до 137,46 тыс. тенге, то есть доведение до сложившегося уровня, по данным статистики) и реализация утверж­денной инвестиционной программы (по канализации сумма увеличена с 1,1 млрд тенге на 4,3 млрд тенге).

В действующих тарифах заложены средства для реализации утвержденной инвестиционной программы. Так, совместным приказом департамента КРЕМ по г. Шымкенту и акимата г. Шымкента была утверждена на пятилетний период Инвестиционная программа для ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» на 2021–2026 годы (с учетом изменений и дополнений) на общую сумму 12,191 млрд тенге, в том числе на 2023 год предусмотрено 2,027 млрд тенге (на услуги водоснабжения – 1,0 млрд тенге для замены 13,117 км сети и на услуги канализации – 1,027 млрд тенге для замены 12,723 км сети). Кроме того, по законодательству водоканал имеет право в любое время изменить данную инвестиционную программу, поменяв адреса ремонтных работ по замене сетей исходя из приоритета и срочности, сообщил редакции глава ДКРЕМ по г. Шымкенту Дархан Каинбердиев.