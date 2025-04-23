фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Президент Казахстана провел неформальную встречу с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Приветствуя высокого гостя, Глава государства поблагодарил его за посещение Туркестана – духовной столицы Казахстана, города, имеющего сакральное значение для всех тюркских народов.

– Отрадно, что сотрудничест­во между нашими государствами успешно развивается. В планах находятся стратеги­чески важные проекты в газовой отрасли, а также транс­портно-логистической сфере. Мы держим эту работу под контролем, поскольку от ее результатов зависит дальнейшее качественное развитие экономического сотрудничества между нашими странами, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев поздра­вил Гурбангулы Бердымухамедова с началом Международного года мира и доверия, подчеркнув, что эта инициа­тива, поддержан­ная ООН, свидетельствует о высокой меж­дународной репутации Туркменистана.

Председатель Халк ­Маслахаты выразил признательность за оказанное гостеприимство и назвал Казахстан одним из главных стратегических партнеров ­Туркменистана.

– Наши двусторонние отношения в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах имеют хорошие перспективы. Мы благодарны вам за поддерж­ку инициативы Туркменистана в рамках ООН о провозглашении Международного года мира и доверия,­– сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления многопланового стратегического партнерства по всему спектру двусторонних отношений. Собеседники подчеркнули необходимость поиска новых точек роста и принятия системных мер по увеличению товарооборота до 1 млрд долларов в ближайшие годы.

Особое внимание было уделено расширению партнерства в газовой отрасли, в частности участию Казахстана в проекте разработки месторождения ­Галкыныш совместно с иностранными партнерами.

Касым-Жомарт Токаев отметил значительный потенциал проекта строи­тельства железной дороги Тургунди – Герат – Кандагар – Спин-Булдак, успешная реализация которого обеспечит диверсификацию транспортных маршрутов и расширение экспортных рынков. По его словам, ключевую роль в развитии транзитного потенциала в направлении Север – Юг также играют железнодорожная магистраль Казахстан – Туркменистан – Иран и строящаяся автомобильная дорога Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана.

Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы сотрудни­чества в сферах образования и цифровизации. Казахстанская сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие Туркменистану в цифровизации государственных услуг, а также в повышении квалификации IT-специалистов, сообщила пресс-служба Президента.

После переговоров Президент Казахстана и председатель Халк Мас­лахаты Туркменистана посетили индустриальный парк SPK Turkistan. Здесь реализуются 6 нвес­тиционных проектов общей стои­мостью 36,5 млрд тенге. Налажено производство систем дождевого и капельного орошения, сельскохозяйственных тракторов, школьной, медицинской и офисной мебели, межкомнатных дверей и промышленных холодильников.

В рамках следующего этапа развития парка планируется строительство 112 объектов на площади 70 га, а также запуск 13 новых проектов на сумму 39,7 млрд тенге.

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с выс­тавкой казахстанских производителей, представляющих космическую отрасль, машиностроение, металлургию, строительную индустрию, легкую, пищевую и химическую промышленность. Гостям показали автомобили, сельскохозяйственную и бытовую технику, медицинское оборудование, промышленные аккумуляторы, мебель, текстиль, одежду и другие товары высокого передела.