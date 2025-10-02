В Астане прошла международная конференция – дискуссионная платформа «Россия – Казахстан – Китай: общие вызовы и будущее сотрудничества», организованная общественным фондом «Институт исследования региональной интеграции» при поддержке Фонда Горчакова. Обсудить перспективы регионального взаимодействия в казахстанской столице собрались эксперты, дипломаты, ученые и представители бизнеса трех стран.

– Цель нашей работы – изучить сложные и многогранные процессы региональной интеграции, которые сегодня происходят на территории Евразии. Казахстан, имея с одной стороны великого северного соседа, а с другой – великого восточного соседа, постоян­но занимается исследованием путей построения эффективного взаимодействия, – отметила руководитель Института исследования региональной интеграции Таисия Мармонтова.

Безусловную важность регио­нального взаимодействия отметил в своей приветственной речи советник посольства РФ в РК Павел Копченков, назвавший Казахстан и Китай «союзниками и ближайшими парт­нерами» России. Эту же мысль высказал и советник-посланник посольства КНР в Казахстане Гоу Юнхай, подчеркнувший узы тесной дружбы между странами.

– Председатель КНР Си Цзиньпин за три года трижды посетил Казахстан, это говорит о многом. Безусловно, перед нами стоят немало вызовов, но, будучи добрыми друзьями, не имея барьеров в отношениях, мы сможем решать любые проблемы. Мы действительно добрые соседи, хорошие друзья и настоящие парт­неры, – отметил дипломат.

Теме стратегического сотрудничества трех стран в условиях глобальной турбулентности было посвящено пленарное заседание, открыл которое заместитель председателя правления Института внешнеполитических исследований при МИД РК Манарбек Кабазиев.

– Мир, в котором мы живем, меняется постоянно. Если еще совсем недавно о глобализации говорили как о поступательном процессе, то сегодня наблюдаются обратные тенденции. Фрагментация мировой экономики, рост недоверия и усиление конкуренции великих держав, санкционных режимов – все эти процессы можно обозначить одним словом – турбулентность, проявляющаяся в геополитике, экономике, энергетике, в информационной и цифровой сферах, – отметил спикер. – Но турбулентность – это не только хаос и неопределенность, но и новые возможности. Возможности для тех стран и регионов, которые сумеют предложить миру новые модели взаимодействия, основанные на доверии и прагматизме. В данном контексте стратегическое партнерство Казахстана, России и Китая – это элемент новой глобальной архитектуры, которая формируется на наших глазах.

Манарбек Кабазиев выделил ряд основных направлений, на которых сегодня строится трехстороннее сотрудничество. В первую очередь это гео­экономическая и геополитическая связанность: наши страны объединены не только географическими границами, но и историческим опытом – веками взаимодействия, торговли и культурного обмена.

– По территории Казахстана проходят крупнейшие транспортные маршруты, соединяя Китай с Россией, странами Европы и Ближнего Востока, наши транспортные коридоры становятся артериями, по которым циркулируют торговля, инвестиции и новые идеи. И если в условиях глобальных разрывов Евразия сумеет сохранить свою связующую роль, то именно она станет сердцем будущей мировой экономики, – уверен представитель ИВИ.

Другое важное направление – энергетика и устойчивое развитие. Казахстан и Россия традиционно являются крупнейшими поставщиками энергоресурсов, Китай, в свою очередь, – один из крупнейших потребителей и инвесторов энергетических проектов. Сотрудничество в этой сфере не ограничивается нефтью и газом, оно охватывает также атомную энергетику и зеленые технологии. Взаимодействие трех стран, таким образом, – это не только экономика, но и фактор глобальной стабильности.

Одна из секций трехсторонней встречи была посвящена новым форматам диалога. Свое видение этого вопроса представил директор центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев.

По его мнению, классический механизм ведения переговоров «лицом к лицу» сходит на нет, новый формат в контексте информационного поля, динамически меняю­щегося, создается естественным путем: диалоговыми площадками все чаще становятся социальные сети, в результате мы переходим к понятию «культуры комментирования», когда пост кого-то из мировых лидеров заслуживает ответную реакцию уже другого лидера, а ему отвечает третий. У этого явления, к сожалению, есть и негативная сторона: в процессе основной месседж, который хотел донести автор, может быть искажен и использован в манипулятивных целях.

Вместе с тем диалог остается ключевым элементом укрепления взаимопонимания и доверия, поэтому страны и лидеры, которые могут его обеспечить, укрепляют свой авторитет и влияние на мировой арене. И Казахстан как признанная средняя держава и страна, проводящая многовекторную внешнюю политику и продвигающая деятельную миротворческую дипломатию, в сложившихся глобальных условиях может сыграть важную роль в стабилизации меж­дународной обстановки.