Новые звезды «Үркер-2024»

Национальная премия в области печатной, радио и интернет-журналис­тики «Үркер» была учреждена профильным министерством в 2017 году для того, чтобы отмечать достижения казахстанских «работников пера» и привлекать внимание к талантливым журналистам и коллективам. Вместе с тем она также преследовала цель придать импульс развитию мультимедийной журналистики в регионах, повысить прес­тиж журналистской профессии, утвер­дить высокие стандарты и критерии в этой сфере.

Задачи свои «Үркер» выполняет: всего за восемь лет премия стала одной из важнейших медиа-наград в Казахстане. Символичен и тот факт, что церемония награж­дения проходит в рамках большого ежегодного профессионального ивента Astana Media Week.

Одна из знаковых особенностей «Үркер» состоит в том, что премия развивается вместе с медиа-пространством и журналистами. В разные годы к традиционным номинациям прибавлялись новые, отражающие современные тенденции. При этом специальные призы напоминают о богатом прошлом и традициях казахстанской журналистики.

В этом году, в частности, была вручена специальная премия, приуроченная к 100-летнему юбилею выдающегося классика казахской литературы, журналис­та Бердибека Сокпакбаева – ее получил коллектив газеты «Заң».

Еще одной специальной премией была отмечена редакция газеты «Время», которая в этом году отмечает 25-летие. Награду вручила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева.

Поздравляя лауреатов с заслуженными наградами на торжественной церемонии в «Қазмедиа орталығы», министр культуры и информации поблагодарила участников за интерес к Национальной премии и за вклад в развитие отечественной медиасферы.

Основных номинаций на «Үркер-2024» было 12. На соис­кание премии было подано 400 работ, лучшие из них отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты и медиаменеджеры.

В результате были определены 48 соискателей (журналистов, редакций, проектов), по четыре на каждую номинацию. Имена журналистов и названия СМИ-победителей озвучили только на церемонии награждения.

В номинации «Лучшее интер­вью года» премия присуждена Нурлану Уразгалиеву, журналис­ту Inbusiness.kz. За лучший репортаж года отмечена журналист Nur.kz Юлия Абрамова. Приз за лучший материал на социальную тему получила Ксения Евдокименко, журналист Time.kz.

Лучшее журналистское расследование года по версии «Үркер-2024» сделал Байкенже Нурлат для издания «Astana Aqshamy». В номинации «Лучший аналитический материал года» победил Тимур Ниталиев, журналист Ulysmedia.kz.

За лучший проект на радиостанции приз получила Қымбат Досжан, журналист «Қазақ радиосы».

Отдельная номинация есть и для лучшей фотографии года. В ней не только заслуженно, но и весьма символично победил Сали Сабиров из olympic.kz – он отправил на соискание премии знаменитое уже фото нашего дзюдоис­та Елдоса Сметова, на котором запечатлены эмоции спортсмена после того, как он выиграл медаль высшей пробы на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Лучшим новостным порталом года жюри премии «Үркер-2024» назвало Abai.kz, а лучшим регио­нальным СМИ – газету «Наш Костанай».

Еще одна интересная номинация – «Лучший материал о Казахстане» в зарубежном СМИ. Здесь победителем стала ­Ашенова Торгын, редактор газеты «Омбы қазақтары» – этому изданию 10 лет, и оно является единственной казахской газетой в Российской Федерации.

Есть номинации и для новых медиа-форматов. Так, были отмечены Лучший YouТube канал года – им назван канал Sayahat Time (balbal.kz), а также Лучший подкаст года – здесь премию получил канал политолога Газиза Абишева НеКурултай (NeQuryltay).

– Я на премию «Үркер» подавался в самый первый год ее существования с аналитическим материалом, потом со своим Телеграм-каналом, но победить удалось с подкастом. Каждый раз, когда говоришь с гостями, понимаешь, что мы очень талантливая, умная, вдумчивая и добросердечная нация, которая может добиваться успеха, если все будем делать с добром, дружелюбием и конструктивом, – сказал автор NeQuryltay, получая награду.

Победителям были вручены памятные статуэтки и денежные премии в размере 1 000 000 тенге.