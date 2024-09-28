Новые звезды «Үркер-2024» Общество 28 сентября 2024 г. 7:00 11 Анастасия Шварц В Астане наградили лауреатов Национальной премии в области печатной, радио и интернет-журналистики фото Игоря Бургандинова Национальная премия в области печатной, радио и интернет-журналистики «Үркер» была учреждена профильным министерством в 2017 году для того, чтобы отмечать достижения казахстанских «работников пера» и привлекать внимание к талантливым журналистам и коллективам. Вместе с тем она также преследовала цель придать импульс развитию мультимедийной журналистики в регионах, повысить престиж журналистской профессии, утвердить высокие стандарты и критерии в этой сфере. Задачи свои «Үркер» выполняет: всего за восемь лет премия стала одной из важнейших медиа-наград в Казахстане. Символичен и тот факт, что церемония награждения проходит в рамках большого ежегодного профессионального ивента Astana Media Week. Одна из знаковых особенностей «Үркер» состоит в том, что премия развивается вместе с медиа-пространством и журналистами. В разные годы к традиционным номинациям прибавлялись новые, отражающие современные тенденции. При этом специальные призы напоминают о богатом прошлом и традициях казахстанской журналистики. В этом году, в частности, была вручена специальная премия, приуроченная к 100-летнему юбилею выдающегося классика казахской литературы, журналиста Бердибека Сокпакбаева – ее получил коллектив газеты «Заң». Еще одной специальной премией была отмечена редакция газеты «Время», которая в этом году отмечает 25-летие. Награду вручила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева. Поздравляя лауреатов с заслуженными наградами на торжественной церемонии в «Қазмедиа орталығы», министр культуры и информации поблагодарила участников за интерес к Национальной премии и за вклад в развитие отечественной медиасферы. Основных номинаций на «Үркер-2024» было 12. На соискание премии было подано 400 работ, лучшие из них отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты и медиаменеджеры. В результате были определены 48 соискателей (журналистов, редакций, проектов), по четыре на каждую номинацию. Имена журналистов и названия СМИ-победителей озвучили только на церемонии награждения. В номинации «Лучшее интервью года» премия присуждена Нурлану Уразгалиеву, журналисту Inbusiness.kz. За лучший репортаж года отмечена журналист Nur.kz Юлия Абрамова. Приз за лучший материал на социальную тему получила Ксения Евдокименко, журналист Time.kz. Лучшее журналистское расследование года по версии «Үркер-2024» сделал Байкенже Нурлат для издания «Astana Aqshamy». В номинации «Лучший аналитический материал года» победил Тимур Ниталиев, журналист Ulysmedia.kz. За лучший проект на радиостанции приз получила Қымбат Досжан, журналист «Қазақ радиосы». Отдельная номинация есть и для лучшей фотографии года. В ней не только заслуженно, но и весьма символично победил Сали Сабиров из olympic.kz – он отправил на соискание премии знаменитое уже фото нашего дзюдоиста Елдоса Сметова, на котором запечатлены эмоции спортсмена после того, как он выиграл медаль высшей пробы на Олимпийских играх-2024 в Париже. Лучшим новостным порталом года жюри премии «Үркер-2024» назвало Abai.kz, а лучшим региональным СМИ – газету «Наш Костанай». Еще одна интересная номинация – «Лучший материал о Казахстане» в зарубежном СМИ. Здесь победителем стала Ашенова Торгын, редактор газеты «Омбы қазақтары» – этому изданию 10 лет, и оно является единственной казахской газетой в Российской Федерации. Есть номинации и для новых медиа-форматов. Так, были отмечены Лучший YouТube канал года – им назван канал Sayahat Time (balbal.kz), а также Лучший подкаст года – здесь премию получил канал политолога Газиза Абишева НеКурултай (NeQuryltay). – Я на премию «Үркер» подавался в самый первый год ее существования с аналитическим материалом, потом со своим Телеграм-каналом, но победить удалось с подкастом. Каждый раз, когда говоришь с гостями, понимаешь, что мы очень талантливая, умная, вдумчивая и добросердечная нация, которая может добиваться успеха, если все будем делать с добром, дружелюбием и конструктивом, – сказал автор NeQuryltay, получая награду. Победителям были вручены памятные статуэтки и денежные премии в размере 1 000 000 тенге. Пред. След. Пред. След. #Астана #награждение #СМИ #премии #Үркер-2024