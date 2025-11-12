Фото: ФК «Qyzyljar»

Футбольный клуб «Qyzyljar» начинает новую страницу своей истории. В Петропавловске объявлено о переходе команды на частную модель управления. Новым инвестором стал казахстанский предприниматель Сергей Кан, который намерен ежегодно вкладывать в развитие клуба не менее одного миллиарда тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В рамках поручения Главы государства по повышению эффективности управления спортивными организациями ФК «Qyzyljar» переходит к частной модели развития. Инвестору — казахстанскому предпринимателю Сергею Кану — переданы все ключевые права: бренд «Qyzyljar», право участия в Премьер-лиге, действующие контракты и материально-техническая база.

Согласно условиям соглашения, ежегодный объем инвестиций составит не менее 1 млрд тенге. Государственное финансирование при этом будет поэтапно снижаться и в течение трех лет полностью прекращено. Такой переход, по мнению экспертов, позволит клубу обрести настоящую самостоятельность и устойчивость.

Отдельное внимание уделено инфраструктуре. Совместно с акиматом СКО рассматривается вопрос передачи стадиона «Карасай» в доверительное управление клубу. Таким образом, все ключевые объекты — стадион, тренировочные поля, академия и молодежный центр — объединятся в единую систему.

В этой связи аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов подчеркнул:

- Это не просто инвестиции в спорт — это инвестиции в молодежь региона. «Qyzyljar» должен стать точкой притяжения для юных футболистов, местом, где рождаются таланты.

В центре новой стратегии — создание футбольной академии «Qyzyljar». Здесь будут заниматься мальчишки со всей области, проходить подготовку под руководством сертифицированных тренеров и получать шанс попасть в молодежные и резервные составы клуба. Лучшие смогут дебютировать в Премьер-лиге, а в перспективе — пополнить ряды сборной Казахстана.

- Мы хотим, чтобы каждый мальчишка знал, что путь в большой футбол открыт. Все зависит от его трудолюбия и желания, — добавил аким.

Переход на частную модель — это не только шаг к финансовой независимости, но и сигнал о начале новой футбольной философии региона, где спорт рассматривается как двигатель общественного развития.