Вблизи села Шынгыстай начал работу асфальтовый завод производительностью до 80 тонн в час. Запуск объекта стал одним из ключевых шагов по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры в одном из самых труднодоступных районов Восточного Казахстана – в Катон-Карагайском районе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат ВКО

Фото: акимат ВКО

Проект реализован на частные инвестиции в размере 280 миллионов тенге, что позволило не только ввести в строй современное производство, но и обеспечить 10 постоянных рабочих мест для местных жителей. Все основное оборудование и строительные материалы были доставлены из Китая.

Новый завод - это не просто производственная площадка, а стратегический объект, который, по словам местных властей, должен придать долгожданный импульс ремонту и строительству качественных дорог в горных селах Катон-Карагайского района. Уже в ближайшее время планируется активизация работ по укладке асфальта в направлении Берел, Аршаты, Барлык и Аксу.

Собственное производство асфальта в районе может существенно снизить логистические издержки и ускорить дорожные работы, особенно в условиях сложной географии региона, где доставка материалов ранее могла занимать недели.

Катон-Карагайский район известен не только своим уникальным природным наследием, но и сложными транспортными условиями. В этом контексте запуск нового завода можно рассматривать как важный элемент системного подхода к развитию инфраструктуры. Очевидно, что качество дорог – это не только комфорт, но и основа для туризма, торговли и мобильности населения.