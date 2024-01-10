Что даст создание нового города Алатау, пояснили в Миннацэкономики

Общая площадь территории нового города составляет 88 тыс. гектаров. В нем проживает 52,7 тыс. человек

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В рамках реализации поручения президента РК министерство нацэкономики разработало план организационных мероприятий по созданию нового города Алатау («О некоторых вопросах административно-территориального устройства Алматинской области»), сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В соответствии с планом, министерство совместно с акиматом Алматинской области провело работу по подготовке экономических расчетов, схематической карты нового города, также проведены сходы населения, на основании которых приняты решения маслихатов Алматинской области, а также Илийского, Талгарского районов и города Конаев.

«Создание нового города позволит модернизировать дорожные сети, объекты инженерной, социальной инфраструктуры, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции, технологии, дополнительные финансовые потоки, развивать предпринимательскую активность, увеличить налоговые поступления. Это будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности и экономической стабильности региона», — отметили в МНЭ.

Вместе с тем, правительство одобрило решение о расширении территории СЭЗ с 30 тыс. до 96,5 тыс. га и переименование СЭЗ G4 City на СЭЗ Alatau. Таким образом, вся территория города Алатау и часть города Конаев отнесены к территории СЭЗ.

На территории СЭЗ предполагается размещение более 170 проектов по 17 наименованиям ОКЭД (общий классификатор видов экономической деятельности) по приоритетным видам деятельности, на общую сумму 12,5 трлн тенге, с созданием 110 тыс. новых рабочих мест.

По прогнозным данным, после выхода на проектную мощность объектов СЭЗ, их оценочный суммарный вклад за весь период составит 47,3 трлн тенге, в том числе мультипликативный эффект в размере 17 трлн тенге.

Также в министерстве отметили, что на каждый 1 тенге госинвестиций привлекается 3,8 тенге частных.

Напомним, вопросы реализации проекта строительства города Алатау (G4 City) в Алматинской области между Алматы и Конаевым недавно обсудили на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.