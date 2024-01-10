Что даст создание нового города Алатау, пояснили в Миннацэкономики

Экономика
105
Аменова Дана
Корреспондент

Общая площадь территории нового города составляет 88 тыс. гектаров. В нем проживает 52,7 тыс. человек

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В рамках реализации поручения президента РК министерство нацэкономики разработало план организационных мероприятий по созданию нового города Алатау («О некоторых вопросах административно-территориального устройства Алматинской области»), сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В соответствии с планом, министерство совместно с акиматом Алматинской области провело работу по подготовке экономических расчетов, схематической карты нового города, также проведены сходы населения, на основании которых приняты решения маслихатов Алматинской области, а также Илийского, Талгарского районов и города Конаев.

«Создание нового города позволит модернизировать дорожные сети, объекты инженерной, социальной инфраструктуры, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции, технологии, дополнительные финансовые потоки, развивать предпринимательскую активность, увеличить налоговые поступления. Это будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности и экономической стабильности региона», — отметили в МНЭ.

Вместе с тем, правительство одобрило решение о расширении территории СЭЗ с 30 тыс. до 96,5 тыс. га и переименование СЭЗ G4 City на СЭЗ Alatau. Таким образом, вся территория города Алатау и часть города Конаев отнесены к территории СЭЗ.

На территории СЭЗ предполагается размещение более 170 проектов по 17 наименованиям ОКЭД (общий классификатор видов экономической деятельности) по приоритетным видам деятельности, на общую сумму 12,5 трлн тенге, с созданием 110 тыс. новых рабочих мест.

По прогнозным данным, после выхода на проектную мощность объектов СЭЗ, их оценочный суммарный вклад за весь период составит 47,3 трлн тенге, в том числе мультипликативный эффект в размере 17 трлн тенге.

Также в министерстве отметили, что на каждый 1 тенге госинвестиций привлекается 3,8 тенге частных.

Напомним, вопросы реализации проекта строительства города Алатау (G4 City) в Алматинской области между Алматы и Конаевым недавно обсудили на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. 

#город #развитие #создание #план #СЭЗ #Миннацэкономики #Алатау

Популярное

Все
Нужны пилюли для больниц
Повышения не избежать
Баллы для местных компаний
Индекс счастья
Холодный дом
Мы идем в правильном направлении
Распоряжение Главы государства
Алматинца подозревают в убийстве своих сыновей
На защите конституционных прав граждан
Не жалея себя ради жизни других
Бублик обыграл австралийца Маккейба на турнире ATP
Родом из народа
Выманившую у казахстанцев 112 млн тенге преступную группу задержали в Мангистау
Штормовое предупреждение объявлено почти на всей территории Казахстана
Хакеры атаковали службу 103 в Актюбинской области
Габриэль Атталь стал новым премьер-министром Франции
Указ Президента Республики Казахстан
Что даст создание нового города Алатау, пояснили в Миннацэкономики
Права французского инвестора нарушили в Павлодарской области
2023 год признан самым жарким
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Президент сделал кадровое назначение
От польки до вальса
Масштабным и откровенным назвал Кошанов интервью президента
Не рукоделие, а сustom art
Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана
Токаев о событиях Кантара: "Мне рекомендовали эвакуироваться, в том числе и за рубеж"
Отпуск цен на продукты и повышение коммунальных тарифов неизбежны – экономист
Касым-Жомарт Токаев высказался о мемуарах Нурсултана Назарбаева
Правила применения разрешительной системы для международных перевозок усовершенствуют в Казахстане
Сходите, Наталья, побрейтесь!
Гибелью двух подростков закончилась групповая драка в Актобе
Где живет Дед Мороз?
Раз, два, три, елочка, гори!
Милые сердцу игрушки
Казахстанские борцы возглавили мировой рейтинг
Токаев: Это серьезный урок для будущего поколения руководителей
Айдар Сайтбеков стал заместителем министра внутренних дел РК
Токаев о состоянии ТЭЦ и ЖКХ: "Это результат многолетнего бездействия"
Объединиться вокруг курса реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу

Читайте также

Преимущества оплаты через QR объяснили в Минфине
Благотворительные сборы через мобильные переводы не будут о…
Вице-министр финансов - о налогообложении таксистов
Казахстан установил рекорд по экспорту зерна в Китай

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]