Город Алатау станет новой визитной карточкой Казахстана

За основу будет взят опыт создания таких известных центров мира, как Дубай, Сингапур, Тяньцзинь и др.

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Вопросы реализации проекта строительства города Алатау (G4 City) в Алматинской области между Алматы и Конаевым обсудили на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

С участием руководителей центральных госорганов и акимата региона были рассмотрены подходы к развитию города. Согласно плану, он должен стать точкой для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, международным бизнес-хабом, работающим по высоким мировым стандартам. За основу будет взят опыт создания таких известных центров мира, как Дубай, Сингапур, Тяньцзинь и др.

В частности, развитие города Алатау позволит нарастить уровень торговли и инвестиционного взаимодействия с Китаем и странами Центральной Азии, запустить ряд новых производственных и коммерческих проектов, внедрить передовой опыт в различных сферах и отраслях. С этой целью будут предусмотрены условия и стимулы для привлечения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности. Это в том числе касается налоговых и таможенных преференций.

Будет также рассмотрена возможность внедрения особого правового режима, в том числе права МФЦА на территории города Алатау.

Премьер-министр подчеркнул, что при реализации нужно учесть международный опыт и использовать такие меры поддержки, которые показали наибольшую эффективность.

Кроме того, обозначена необходимость активизировать строительство требуемой инфраструктуры во взаимодействии с бизнесом, в частности, через механизм государственно-частного партнерства.