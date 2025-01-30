Новый класс мужества появился в талдыкорганской школе

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Марьяна Касимова

В школе Талдыкоргана открыт класс мужества в память об Айбате Аманове

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Рядовой Айбат Аманов, гранатометчик воинской части 5514 города Талдыкоргана, погиб во время январских событий 2022 года, защищая мирных граждан.

– Подвиг героя Национальной гвардии Айбата Аманова навсегда останется в памяти народа Казахстана. Уверен, что присвоение его имени школьному классу станет примером для подрас­тающего поколения, – сказал, открывая мероприятие, заместитель командующего региональным командованием «Оңтүстік» по воспитательной и социально-правовой работе полковник Ниязтай Алкешев.

Посмертно Айбат Аманов был удостоен ордена «Айбын» III степени. Ниязтай Алкешев передал школе № 10 символику класса – «Жас бүркіт» и униформу Нацио­нальной гвардии РК.

Мама Айбата Аманова Гульназ Алькенкызы приехала на открытие класса мужества в память о ее сыне.

– Айбат всегда был светлым и жизнерадостным ребенком, – рассказала она. – Он уважал старших, был добрым и заботливым. Его любовь к спорту началась с восьми лет. Сначала он занимался борьбой, а затем нашел себя в боксе, добившись успехов на уровне села, района, области и даже респуб­лики. Айбат говорил: «Геннадий Головкин – ГГ, Серик Сапиев – СС, а я Айбат Аманов – АА, и я тоже стану знаменитым!»

Он погиб, когда ему было всего 18. Айбат родился в Караганде, учился в колледже и, получив повестку в армию, был горд тем, что будет служить Родине. За мирный Казахстан и простых его жителей парень отдал свою жизнь в январе 2022-го.

Аким города Талдыкоргана Ернат Базил, участвовавший в открытии класса мужества в память о юном герое, также обратился к школьникам:

– Айбат Ерболулы героически погиб, исполняя свой гражданский долг. Его патриотизм, человечность и честь закладывались в семье и школе. Те школьники, которые сегодня сидят за партами, завтра будут строить наше государство. Поэтому, ребята, учитесь усердно, цените героев и будьте ответственными.

В классе мужества разместили личные вещи Айбата Аманова, переданные его семьей.

– В «Ерлік сыныбы» мы будем проводить патриотические мероприятия, – сказала директор СШ № 10 Айжан Жумадилова. – Для нас честь организовать работу такого класса и хранить память о герое.

#Талдыкорган #класс #мужество #Айбат Аманов

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