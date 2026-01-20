В Казахстане в рамках нового Налогового кодекса осуществляется переход к сервисной модели оказания государственных услуг. Она предполагает отказ от избыточных административных мер и фокус на удобстве, цифровизации и сопровождении предпринимателей. О ключевых изменениях и преимуществах для бизнеса рассказал руководитель управления государственных услуг Комитета государственных доходов МФ РК Думан Кансеитов, сообщает Kazpravda.kz

«Сервисная модель оказания государственных услуг – это современный подход к взаимодействию государства с гражданами и бизнесом, ориентированный на удобство, качество и доступность услуг», — отметил Думан Кансеитов.

Основная цель модели – переход от административного к клиентоориентированному формату, при котором услугополучатель находится в центре внимания.

Какие изменения предусмотрены новым Налоговым кодексом

Автоматическое формирование нулевой отчетности

Если налогоплательщик не представил налоговую отчетность в установленный срок, система автоматически сформирует нулевую отчетность. Это позволит избежать выставления уведомлений за непредставление отчетности, приостановления расходных операций по банковским счетам и привлечения к административной ответственности по статье 272 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», тем самым снижая карательные меры для бизнеса.

При выявлении оборотов со стороны органов государственных доходов применяются нормы административной ответственности. В то же время при самостоятельном выявлении налогоплательщиком незаявленных доходов и представлении дополнительной налоговой отчетности меры ответственности не применяются.

Сокращение форм налоговой отчетности

Количество форм налоговой отчетности сокращено более чем на 30% – с 41 до 28. Это позволит бизнесу экономить время и ресурсы, а также упростит налоговое администрирование.

Внедрение сервисных групп налоговых органов

Приказом министра финансов утверждено Типовое положение о сервисной группе органа государственных доходов.

Сервисная группа – это выездная группа должностных лиц налоговых органов, оказывающая государственные услуги и информационно-разъяснительную поддержку налогоплательщикам, в том числе по составлению и представлению деклараций физических лиц.

Поддержка оказывается следующим категориям налогоплательщиков:

– лица с инвалидностью первой или второй группы;

– лица с заболеваниями, при которых срок временной нетрудоспособности может превышать два месяца;

– престарелые лица старше 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе;

– физические лица, проживающие в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования.

Подача заявки на приезд сервисной группы осуществляется через Единый контакт-центр по номеру 1414.

Какую помощь получит бизнес в рамках сервисной модели

КГД внедряет модель мягкого сопровождения бизнеса – от момента регистрации налогоплательщика до завершения его деятельности. Подход основан на человекоцентричности и предусматривает:

– упрощенную налоговую регистрацию через мобильные приложения;

– предзаполнение и автоматическое декларирование;

– оплату налогов в один клик;

– передачу части услуг в госкорпорацию «Правительство для граждан» и финансовый сектор;

– электронные сервисы информирования налогоплательщиков, включая мобильные приложения банков второго уровня;

– повышение налоговой и таможенной грамотности молодежи;

– расширение открытых API-сервисов.

В рамках этих мероприятий разработан функционал предварительного анкетирования будущих предпринимателей в виде «Калькулятора». Этот онлайн-инструмент позволяет получить рекомендации на основе введенных параметров и помогает определить оптимальную организационно-правовую форму бизнеса, режим налогообложения, перечень отчетности, сроки ее представления и уплаты налогов, а также способы регистрации и исполнения налоговых и таможенных обязательств.

По итогам анкетирования налогоплательщику формируется Памятка с конкретным перечнем отчетности, сроками ее представления и уплаты, налоговыми ставками, информацией по использованию ККМ, приостановлению и прекращению деятельности.

Сервис планируется реализовать в Кабинете налогоплательщика ИСНА, на портале КГД и в системе «Единый личный кабинет» с возможностью тиражирования через API на различных интернет-платформах, включая мобильные приложения банков.

Кроме того, в этом году в Кабинете налогоплательщика ИСНА планируется создание единого цифрового сервиса, обеспечивающего сопровождение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на всех этапах жизненного цикла – от регистрации до прекращения деятельности. Система будет не только принимать отчетность и контролировать исполнение обязательств, но и предоставлять персонализированные подсказки, уведомления и предзаполненные формы.

Сотрудничество с банками второго уровня

Комитет государственных доходов активно использует возможности банковских экосистем, имеющих больше точек контакта с налогоплательщиками. На платформах банков второго уровня создается прототип мобильного Кабинета налогоплательщика, обеспечивающего доступ к востребованным электронным сервисам и государственным услугам без применения мер фискального контроля.

В результате интеграции сервисов КГД с банковскими экосистемами уже реализовано более 20 услуг — от подачи налоговой отчетности до получения уведомлений о задолженности. Ведется работа по созданию мобильного кабинета налогоплательщика на банковских платформах, а также по интеграции контрольно-кассовых машин с POS-терминалами банков, что позволит бизнесу сопровождать весь жизненный цикл без избыточного контроля.