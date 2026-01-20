Новый Налоговый кодекс: разбор изменений для бизнеса

Налоги
114

В Казахстане в рамках нового Налогового кодекса осуществляется переход к сервисной модели оказания государственных услуг. Она предполагает отказ от избыточных административных мер и фокус на удобстве, цифровизации и сопровождении предпринимателей. О ключевых изменениях и преимуществах для бизнеса рассказал руководитель управления государственных услуг Комитета государственных доходов МФ РК Думан Кансеитов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Сервисная модель оказания государственных услуг – это современный подход к взаимодействию государства с гражданами и бизнесом, ориентированный на удобство, качество и доступность услуг», — отметил Думан Кансеитов.

Основная цель модели – переход от административного к клиентоориентированному формату, при котором услугополучатель находится в центре внимания.

Какие изменения предусмотрены новым Налоговым кодексом

Автоматическое формирование нулевой отчетности

Если налогоплательщик не представил налоговую отчетность в установленный срок, система автоматически сформирует нулевую отчетность. Это позволит избежать выставления уведомлений за непредставление отчетности, приостановления расходных операций по банковским счетам и привлечения к административной ответственности по статье 272 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», тем самым снижая карательные меры для бизнеса.

При выявлении оборотов со стороны органов государственных доходов применяются нормы административной ответственности. В то же время при самостоятельном выявлении налогоплательщиком незаявленных доходов и представлении дополнительной налоговой отчетности меры ответственности не применяются.

Сокращение форм налоговой отчетности

Количество форм налоговой отчетности сокращено более чем на 30% – с 41 до 28. Это позволит бизнесу экономить время и ресурсы, а также упростит налоговое администрирование.

Внедрение сервисных групп налоговых органов

Приказом министра финансов утверждено Типовое положение о сервисной группе органа государственных доходов.

Сервисная группа – это выездная группа должностных лиц налоговых органов, оказывающая государственные услуги и информационно-разъяснительную поддержку налогоплательщикам, в том числе по составлению и представлению деклараций физических лиц.

Поддержка оказывается следующим категориям налогоплательщиков:

– лица с инвалидностью первой или второй группы;
– лица с заболеваниями, при которых срок временной нетрудоспособности может превышать два месяца;
– престарелые лица старше 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе;
– физические лица, проживающие в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования.

Подача заявки на приезд сервисной группы осуществляется через Единый контакт-центр по номеру 1414.

Какую помощь получит бизнес в рамках сервисной модели

КГД внедряет модель мягкого сопровождения бизнеса – от момента регистрации налогоплательщика до завершения его деятельности. Подход основан на человекоцентричности и предусматривает:

– упрощенную налоговую регистрацию через мобильные приложения;
– предзаполнение и автоматическое декларирование;
– оплату налогов в один клик;
– передачу части услуг в госкорпорацию «Правительство для граждан» и финансовый сектор;
– электронные сервисы информирования налогоплательщиков, включая мобильные приложения банков второго уровня;
– повышение налоговой и таможенной грамотности молодежи;
– расширение открытых API-сервисов.

В рамках этих мероприятий разработан функционал предварительного анкетирования будущих предпринимателей в виде «Калькулятора». Этот онлайн-инструмент позволяет получить рекомендации на основе введенных параметров и помогает определить оптимальную организационно-правовую форму бизнеса, режим налогообложения, перечень отчетности, сроки ее представления и уплаты налогов, а также способы регистрации и исполнения налоговых и таможенных обязательств.

По итогам анкетирования налогоплательщику формируется Памятка с конкретным перечнем отчетности, сроками ее представления и уплаты, налоговыми ставками, информацией по использованию ККМ, приостановлению и прекращению деятельности.

Сервис планируется реализовать в Кабинете налогоплательщика ИСНА, на портале КГД и в системе «Единый личный кабинет» с возможностью тиражирования через API на различных интернет-платформах, включая мобильные приложения банков.

Кроме того, в этом году в Кабинете налогоплательщика ИСНА планируется создание единого цифрового сервиса, обеспечивающего сопровождение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на всех этапах жизненного цикла – от регистрации до прекращения деятельности. Система будет не только принимать отчетность и контролировать исполнение обязательств, но и предоставлять персонализированные подсказки, уведомления и предзаполненные формы.

Сотрудничество с банками второго уровня

Комитет государственных доходов активно использует возможности банковских экосистем, имеющих больше точек контакта с налогоплательщиками. На платформах банков второго уровня создается прототип мобильного Кабинета налогоплательщика, обеспечивающего доступ к востребованным электронным сервисам и государственным услугам без применения мер фискального контроля.

В результате интеграции сервисов КГД с банковскими экосистемами уже реализовано более 20 услуг — от подачи налоговой отчетности до получения уведомлений о задолженности. Ведется работа по созданию мобильного кабинета налогоплательщика на банковских платформах, а также по интеграции контрольно-кассовых машин с POS-терминалами банков, что позволит бизнесу сопровождать весь жизненный цикл без избыточного контроля.

#налоги #кодекс #предприниматели

Популярное

Все
Какие изменения ждут Атырау?
Олимпиада в прямом эфире
Среди лучших педагогов мира
Дебют Чеснокова за «Хартс»
Неожиданный финал «Щелкунчика»
В Алматы представили фильм «Музей на перекрестке»
Загадка трех колокольчиков
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Открылась именная smart-аудитория
У Казахстана – четыре квоты
Проявили характер на старте турнира
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Популярность библиотек растет
Когда мороз становится угрозой
Подарили рыбный день
Сюрприз на церемонии присяги
Операции при помощи робота
Все дело в пене из полиуретана
Непривитые малыши болеют корью
Новый перечень нуждается в разъяснениях
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
День рождения национального театра
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Двенадцать друзей в одном строю
В отдаленном ауле – новая школа
Боеготовность армии и ее приоритеты обсудил Президент с министром обороны
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
«Кайсар» метит в призеры?
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

Как выбрать налоговый режим в 2026 году: подать уведомление…
Специальный налоговый режим: установлен срок подачи заявлен…
Политолог опроверг мифы о «налоговом рае» для ювелиров в Кы…
В Казахстане освободили от НДС ряд лекарств и медуслуг

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]