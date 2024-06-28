Новый проект по трудоустройству запустили в нескольких регионах Казахстана

Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Особенность проекта в том, что специалисты не ждут прихода желающих, а сами выходят в места массового скопления людей, например, торговые центры

Фото: пресс-служба правительства РК

Реализация проекта содействия занятости, подобного астанинскому «Jol Tap», началась в нескольких регионах страны. В рамках него проводятся консультации по мерам господдержки, предоставляются бесплатные краткосрочные курсы обучения и обеспечивается трудоустройство безработных или занятых на непостоянных рабочих местах граждан. Ход его реализации в регионах рассмотрели на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В Карагандинской области проект реализуется с 25 июня. Открыто 4 пункта для консультаций: 3 в областном центре, 1 – в городе Темиртау. Услуги оказывают 8 специально обученных специалистов.

«В рамках проекта 15 июня открылся комьюнити-центр. Здесь будут работать студии звукозаписи и подкастов для молодежи. То есть организуются тренинги по креативному производству и обучению необходимым навыкам. Для желающих мы также предусмотрим краткосрочные курсы обучения на базе 5 колледжей. В зависимости от сложности специальности с 1 августа будут организованы курсы сроком от 5 до 30 дней. По итогам обучения участники проекта получат сертификаты и будут трудоустроены», — рассказал заместитель акима области Ермек Алпысов.

В регионе также функционирует Call-центр по номеру: 60-50-50. Для удобства пользователей запущен Telegram-канал.

А Telegram-бот, созданный в рамках проекта в Алматы, работает как информационная система. Обратившемуся пользователю предлагается список вакансий либо бесплатные онлайн-курсы на выбор. Для этого бот был интегрирован с молодежным порталом «jasalmaty.kz». Услуги оказываются гражданам в проактивном режиме.

«Мы решили работать на основе реализуемого в Астане проекта «Jol Tap». Но с учетом специфики Алматы изменили некоторые требования. В городе открылись консультационные пункты при 8 комьюнити-центрах. Дополнительно организованы точки в 3 крупных торговых центрах. С 1 июля мы готовы полностью запустить проект», — сказал руководитель городского управления занятости и социальных программ Бауржан Жаубасов.

В Шымкенте реализация проекта началась с 25 мая. За это время в 10 консультационных пунктах разъяснительной работой охвачено 183 человека. По словам заместителя акима города Сарсена Куранбека, часть из них зарегистрированы в списки получателей социальной помощи, другие встали в очередь на жилье. Есть среди них и те, кто охвачен профобучением.

Актюбинская область предлагает два варианта трудоустройства в рамках проекта. По словам руководителя областного управления молодежной политики Мирхана Ермаганбетова, в регионе проводились переговоры с представителями малого и среднего бизнеса. В результате 40 предпринимателей согласились провести мастер-классы для участников проекта и в дальнейшем трудоустроить их.

«Также мы через управление индустриального развития хотим предлагать вакансии в промышленных предприятиях. Сейчас предварительная договорённость есть. В этом деле хотим использовать возможности центров трудовой мобильности», — отметил Мирхан Ермаганбетов.

Проект в регионе начнет работу с 15 июля. В рамках реализации будет установлено 5 мобильных пунктов в местах массового скопления людей в областном центре.

«В каждом регионе проект реализуется с учетом местной специфики. Считаю, необходимо обмениваться положительным опытом друг с другом. Основная задача – трудоустройство граждан. В этом деле мы должны использовать все имеющиеся возможности», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

 

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