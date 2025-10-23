Программа рассчитана на детей в возрасте от 4 до 5 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях обновления содержания дошкольного воспитания и обучения в 2025–2026 учебном году в стране запускается пилотный проект «Приобщение к труду и профессиям с раннего возраста», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По данным ведомства, в нём примут участие 100 дошкольных организаций по всей республике, среди которых — 62 государственных и 38 частных детских садов. Программа рассчитана на детей в возрасте от 4 до 5 лет.

«Цель проекта – приобщение детей к труду, формирование у них таких качеств, как трудолюбие, ответственность и настойчивость. Одним из важных направлений дошкольного воспитания и обучения является воспитание уважительного отношения к труду и представителям различных профессий. В этой связи содержание разработано с учётом возрастных особенностей и интересов детей. В ходе ежедневных игровых и практических занятий воспитанники будут знакомиться с различными профессиями и осваивать простейшие трудовые навыки», – сказано в информации.

Там же добавили, что реализация проекта позволит повысить интерес детей к труду, развить умение работать в коллективе, а также станет первым шагом на пути к осознанному профессиональному выбору в будущем.