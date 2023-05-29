Новый рекорд Казахстана: более 5 часов поднимал на плечах барана житель Арыси

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Приседание с бараном на плечах – один из видов казахского национального спорта. Так издревле джигиты мерялись своей силой и физической подготовкой, демонстрировали упорство в достижении цели.

37-летний житель Арыси Азамат Нургалиулы работает в строительной отрасли, занимается несколькими видами спорта. Последние 5 лет в сфере его интересов оказалось поднятие барана. Тренировки дали блестящий результат: Азамат Нургалиулы побил рекорд Казахстана, установленный в 2019 году. Тогда специальное жюри зафиксировало 2 019 приседаний на плечах с животным.

Спортсмен из Туркестанской области установил новый рекорд и официально вошел в Книгу рекордов Казахстана (КИнЭС). 40-килограммового барана он поднял 3 555 раз, продолжая приседание с живым грузом на плечах на протяжении 5 часов 26 минут.

Соответствующее свидетельство об установленном рекорде Азамату Нургалиулы вручил учредитель КИнЭС Бакытжан Тастулеков.

Заместитель акима Туркестанской области Бейсен Тажибаев поздравил любителя национальных игр с внесением его достижения в Книгу рекордов Казахстана, отметив также вклад в популяризацию национальных видов спорта.

Богатырь не намерен останавливаться на достигнутом результате и собирается участвовать в соревнованиях мирового уровня. Он хочет поднять животное уже 5 тысяч раз и тем самым войти в международную Книгу рекордов Гиннесса. То, что у него есть соответствующий потенциал, любитель национальных игр не сомневается. Также ему не занимать бойцовских качеств. Заняться усиленными тренировками спортсмен намерен сразу же, не откладывая в долгий ящик.