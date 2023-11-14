Новый сезон открывается на высокогорном катке «Медеу»

Завтра, 15 ноября, состоится открытие нового сезона на высокогорном катке «Медеу». Об этом сообщили в акимате Алматы, передает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сообщается, что для жителей и гостей города массовые катания на катке будут доступны 15 ноября с 10:00, а торжественная церемония открытия сезона состоится в 13:30.

В программе открытия катка пройдут перформансы фигуристов на льду, розыгрыш призов, флешмоб, выступления артистов, а также призы для самых активных гостей комплекса.

В настоящее время на объекте завершены подготовительные работы, ведется активный процесс заливки льда.

«Медеу» — высокогорный спортивный комплекс, расположенный вблизи города Алматы на высоте 1691 метра над уровнем моря, является самым главным катком страны и одним из самых высокогорных в мире.

С расписанием сеансов и их ценами можно ознакомиться на официальном сайте катка «Медеу».

Билеты можно будет приобрести онлайн на сайте катка «Медеу», на кассе комплекса, а также в мобильном приложении kaspi.kz и Halyk Bank.