Новый учебный год: профориентация станет приоритетом со школьной скамьи

Образование
Активно модернизируется школьная инфраструктура, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

С нового учебного года профориентация становится приоритетом уже со школьной скамьи — с 2025 года во всех школах начнут работать педагоги-профориентаторы, сообщает Минпросвещения.

Между тем, молодёжь на 100% охвачена бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям. Подготовка ведётся по международным стандартам, законодательно закреплена возможность онлайн-обучения в колледжах. К концу года число студентов, обучающихся по целевому заказу с гарантией трудоустройства, достигнет 45 тысяч.

Активно модернизируется школьная инфраструктура. Ведётся строительство 232 новых школ общей вместимостью 267 тысяч ученических мест, а более тысячи сельских школ проходят масштабную модернизацию. Параллельно реализуется программа реновации. Для обеспечения равного доступа к качественному образованию реализуется национальный проект «Келешек мектептері», предусматривающий строительство 217 современных школ на 460 тысяч мест, более 40% из них расположены в сёлах.

День строителя

