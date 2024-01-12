Стартовал прием заявок на получение госгрантов для НПО

Другое
64
Аменова Дана
Корреспондент

Прием заявок для конкурсантов стартовал с 11 января, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

Фото: ortcom.kz

Как сообщается, Центр поддержки гражданских инициатив по заказу МКИ объявляет старт конкурса на предоставление государственных грантов для неправительственных организаций на 2024 год.

По условиям конкурса участники могут представить проекты по 3 сферам: поддержка социально уязвимых слоев населения; содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций; укрепление общественного согласия и общенационального единства.

По словам организаторов, неправительственные организации могут претендовать на 20 краткосрочных грантов, 2 среднесрочных гранта и 1 долгосрочный грант.

«Заявки на краткосрочные и среднесрочные гранты вносятся оператору с 11 по 31 января до 18.30 (по времени Астаны), на долгосрочные гранты – с 11 января по 14 февраля до 18.30 (по времени Астаны). Конкурсные заявки принимаются на электронную почту [email protected], а также нарочно/почтовым отправлением по адресу г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 11/5, 5 этаж, каб. 504/1. Победители конкурса будут определены независимой экспертной комиссией»,  пояснили в профильном министерстве.

 В ведомстве уточнили, что подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте оператора cisc.kz или по телефону: +7705 247 47 22.

#конкурс #Минкультуры #НПО #гранты #заявки #ЦПГИ

Популярное

Все
О добром наставнике замолвите слово...
Инвесторам – зеленый свет!
Строить прогрессивное общество
Точный прицел с Laporte
Наказание неминуемо
Олимпийский штаб в столице
Под зимними ливнями
Аппетит «расширенного» Правительства превосходит возможности экономики
Запрет на корейскую лапшу отменили в Казахстане
Разрушающая сила кармы
Школьников первой смены перевели на дистанционку в Астане
Главный тренер клуба НБА продлил рекордный контракт после развода с женой
Вымогавшего миллион долларов у предпринимателей мужчину задержали в ЗКО
Информационно-пропагандистскую группу создали в МЧС
Театр «Жастар» открылся в Атырау
ALEM – прорыв в современной медицине
Простые, но вечные истины
Указ Главы государства
Кампания против кори
Глава филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогал деньги с сельчан за подключение к газу
Не рукоделие, а сustom art
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Объединиться в молитвах за мир
Энергия саморазрушения
Вдохновлять на жизнь в добре и любви
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Клип "Ирины Кайратовны" набрал 100 млн просмотров на YouTube
Фермеры Жетісу не могут продать кукурузу
Экс-паралимпиец Оскар Писториус досрочно вышел из тюрьмы
100 км гнались полицейские за внедорожником в Карагандинской области
Многодетная мать совершила суицид в области Жетысу
ЧП на Майкаинском руднике: Автобус с людьми продолжают искать
Голограмма Элвиса Пресли отправится в мировое турне
Взрыв в кафе Уральска: Четыре человека находятся в реанимации
Мужчина совершил кражу в мечети Шымкента
На территории АО "Майкаинзолото" продолжаются поисково-спасательные работы
Сотни домов затопило в Британии после обильных дождей
Преступную схему получения соцжилья выявили в Шымкенте
С этого года владельцы авто на газе должны установить спецзнак
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала

Читайте также

Около 500 «серых» сертификатов и деклараций выявили в Казах…
Алматинской медведице ищут пару в зоопарке Швеции
40 тысяч камер видеонаблюдения установили в казахстанских к…
Фотоловушка запечатлела редкого хищника в Мангистау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]