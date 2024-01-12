Стартовал прием заявок на получение госгрантов для НПО

Прием заявок для конкурсантов стартовал с 11 января, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ
Как сообщается, Центр поддержки гражданских инициатив по заказу МКИ объявляет старт конкурса на предоставление государственных грантов для неправительственных организаций на 2024 год.
По условиям конкурса участники могут представить проекты по 3 сферам: поддержка социально уязвимых слоев населения; содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций; укрепление общественного согласия и общенационального единства.
По словам организаторов, неправительственные организации могут претендовать на 20 краткосрочных грантов, 2 среднесрочных гранта и 1 долгосрочный грант.
«Заявки на краткосрочные и среднесрочные гранты вносятся оператору с 11 по 31 января до 18.30 (по времени Астаны), на долгосрочные гранты – с 11 января по 14 февраля до 18.30 (по времени Астаны). Конкурсные заявки принимаются на электронную почту [email protected], а также нарочно/почтовым отправлением по адресу г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 11/5, 5 этаж, каб. 504/1. Победители конкурса будут определены независимой экспертной комиссией», — пояснили в профильном министерстве.
В ведомстве уточнили, что подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте оператора cisc.kz или по телефону: +7705 247 47 22.