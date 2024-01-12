Стартовал прием заявок на получение госгрантов для НПО

Прием заявок для конкурсантов стартовал с 11 января, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: ortcom.kz

Как сообщается, Центр поддержки гражданских инициатив по заказу МКИ объявляет старт конкурса на предоставление государственных грантов для неправительственных организаций на 2024 год.

По условиям конкурса участники могут представить проекты по 3 сферам: поддержка социально уязвимых слоев населения; содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций; укрепление общественного согласия и общенационального единства.

По словам организаторов, неправительственные организации могут претендовать на 20 краткосрочных грантов, 2 среднесрочных гранта и 1 долгосрочный грант.

«Заявки на краткосрочные и среднесрочные гранты вносятся оператору с 11 по 31 января до 18.30 (по времени Астаны), на долгосрочные гранты – с 11 января по 14 февраля до 18.30 (по времени Астаны). Конкурсные заявки принимаются на электронную почту [email protected], а также нарочно/почтовым отправлением по адресу г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 11/5, 5 этаж, каб. 504/1. Победители конкурса будут определены независимой экспертной комиссией», — пояснили в профильном министерстве.

В ведомстве уточнили, что подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте оператора cisc.kz или по телефону: +7705 247 47 22.