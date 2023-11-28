Ну кто из этого строит?

Как показала проверка, при строи­тельстве двух 60-квартирных домов и реконструкции стадиона в городе Саркане, а также капитальном ремонте Дома культуры в селе Алмалы подрядчики использовали некачественные и несертифицированные стройматериалы. При этом средства на объекты выделяют немалые – только на возведение жилья сумма превышает 1 млрд 700 млн тенге. Помимо того, ответственные лица не уведомили ГАСК о начале работ.

По акту надзора прокуратуры нарушения устранены. К административной ответственности привлечены девять человек, в числе которых руководители отдела строительства и архитектуры, представители технадзора и подрядчики. Как подчеркивают в ведомстве, выявление нарушений на начальном этапе строительства позволило предотвратить серьезные последствия, которые могли бы угрожать безопасности и жизни граждан.