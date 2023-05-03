Нуклеины для буренки

За последние годы в регионе было введено в эксплуатацию 30 молочных ферм, в которых содержатся 16,5 тыс. коров. В осуществление проекта вложено более 40 млрд тенге. Развитие животноводства подразумевает рост потребности в кормах. Причем качественных. Пока же местное скотопоголовье испытывает недостаток в растительном белке, углеводах и минеральном питании.

Об этой проблеме говорили участники совещания по подготовке к весенним полевым работам в Северо-Казахстанской области. Посевные площади нынче составляют 4,5 млн га, из них под кормовые культуры отведено 353 тыс. га.

По словам специалистов, состав и качество кормов не соответствуют требованиям полноценного рациона кормления. Все дело в том, что большая часть земель засеяна многолетними травами, которым по 12–15 лет, а в этом возрасте они становятся малопитательными.

– Почти нет однолетних и многолетних бобово-злаковых травосмесей, – отметил первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов. – Практически отсутствуют посевы сои, люцерны, эспарцета, донника, хотя эти культуры составляют основу кормового белка. Очень мало возделывается кукурузы по зерновой технологии. При этом урожайность большинства кормовых культур низкая.

Участники совещания согласились, что кормовые культуры надо выращивать на поливе, вводить в посевы донник. Решено также существенно увеличить посевные площади под гречиху, картофель, морковь и капусту.

Всего на посевную кампанию региону выделено 73,6 тыс. литров удешевленного льготного дизтоплива. Государственная поддержка в виде субсидий в этом году составляет 63,3 млрд тенге.

Между тем в области появились планы наладить производство нуклеиновых кормовых добавок для животных. Представители управления предпринимательства рассказали о том, что потенциальный инвестор из Италии заявил о возможном осуществлении проекта по производству нуклеинов из дрожжей, которые используются как кормовые добавки.

На первом этапе итальянская компания планирует инвестировать 2 млн евро и создать 40–50 рабочих мест. Мощность проекта составит свыше 1 000 тонн продукции в год.