Нурдаулет Жумагали стал серебряным призером парижской Паралимпиады

Фото: пресс-служба НОК РК

Представитель паралимпийской сборной Казахстана Нурдаулет Жумагали завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр-2024, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Он стал вторым в пара плавании на дистанции 100 метров брассом (категория SB13). Стоит отметить, что в финал спортсмен квалифицировался с рекордом Азии.

Жумагали во второй раз в карьере стал призером Паралимпиады. В Токио он стал третьим.

В данный момент у Казахстана пять медалей. Золото завоевали Давид Дегтярев (пара пауэрлифтинг), Акмарал Науатбек (пара дзюдо). Вторым стал стрелок Еркин Габбасов, а Дастан Мукашбеков (пара легкая атлетика) показал третий результат.