Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме

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По информации официального сайта первого президента РК, Нурсултан Назарбаев принял участие в процедуре голосования на республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит всенародное голосование по строительству атомной электростанции (АЭС).

На голосование вынесен главный вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Для казахстанцев будут доступны два варианта ответа — «Да, согласен» и «Нет, не согласен». Бюллетени напечатаны на двух языках — казахском и русском.

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. Всего, по закону о республиканском референдуме, сегодня в голосовании могут принять участие 12 244 683 человека.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 14.00 часов 6 октября 2024 года бюллетени получили 51,77 % от общего количества граждан, включенных в списки.